في ثالث أيام الدراسة.. محافظ كفر الشيخ يختبر التلاميذ بمدرسة "بقلولة"

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، ونائبه، عمرو البشبيشي، مدرسة بقلولة الابتدائية القديمة، التابعة لإدارة الرياض التعليمية، اليوم، لمتابعة انتطام العملية التعليمية، مشيدا بالتزام التلاميذ بارتداء الكمامات، والتباعد الاجتماعي، في ثالث أيام الدراسة.

وتابع المحافظ موقف تسليم الكتب الدراسية، مشددا على عدم ربطها بالمصروفات، ووجّه رؤساء المدن ووكيل الوزارة إلى استمرار أعمال التطهير والتعقيم، كما تفقد فصول المدرسة، واختبر محافظ كفر الشيخ التلاميذ في الإملاء وكتابة بعض الكلمات باللغة الإنجليزية، مشيدا بمستوى التعليم بالمدرسة، وبالتطوير الذي شهدته على أيدي المعلمين والعاملين بها.

كما شدد محافظ كفر الشيخ على التزام جميع العاملين بالمدرسة والتلاميذ بارتداء الكمامات، وتوفير الوسائل التعليمية كمساعد لتعليم الطلاب، وتنمية مهاراتهم، واكتشاف مواهبهم، كما تابع عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفرالشيخ المحتوى التعليمي في اجهزة الحاسب الآلي بالمدرسة.

جاء ذلك بحضور الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، وأحمد الشناوي، رئيس مركز ومدينة الرياض، والدكتور سلامة الويشي، المدير العام للتعليم العام، ورضا يونس، مدير إدارة الرياض التعليمية.

وانتظمت الدراسة بالمدارس التابعة لـ 13 إدارة تعليمية بمحافظة كفر الشيخ في أول وثاني وثالث يوم دراسي، طبقًا لجدول الحضور من قبل وزارة التربية والتعليم على مستوى الجمهورية.

يأتي ذلك فى ظل تداعيات فيروس كورونا المستجد، حيث التزمت جميع المدارس على مستوى المحافظة بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ على الطلاب، والتزم الطلاب بارتداء الكمامات والتباعد، منعاً لانتشار فيروس كورونا.

ونبه المعلمون على الطلاب بعدم خلع الكمامة طول اليوم الدراسي والالتزام بالتباعد داخل الفصول وخارجها منعًا لانتشار فيروس كورونا المستجد.