بالصور.. انتظام الدراسة بكفر الشيخ والمحافظ يشيد بإجراءات مكافحة "كورونا"

انتظمت الدراسة بالمدارس التابعة لـ 13 إدارة تعليمية بمحافظة كفر الشيخ في أول يوم دراسي، اليوم الأحد، في حين انتظمت الدراسة بمدارس أخرى في ثاني أيام الدراسة بها، طبقًا لجدول الحضور من قبل وزارة التربية والتعليم على مستوى الجمهورية.

ويأتي ذلك فى ظل تداعيات فيروس كورونا المستجد، حيث التزمت جميع المدارس على مستوى المحافظة بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ على الطلاب، والتزم الطلاب بارتداء الكمامات والتباعد، منعاً لانتشار فيروس كورونا.

وانتظمت الدراسة بـ 2210 مدرسة بمحافظة كفر الشيخ، حيث نبه المعلمون على الطلاب بعدم خلع الكمامة طول اليوم الدراسي والالتزام بالتباعد داخل الفصول وخارجها منعًا لانتشار فيروس كورونا المستجد.

وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على انتظام الدراسة بمدارس المحافظة، مشيدًا بما شهدته المدارس من أعمال تطهير وتعقيم، وتباعد الاجتماعي أثناء طابور الصباح وارتداء الطلاب والطالبات للكمامات، موجهًا وكيل تعليم كفر الشيخ ورؤساء المدن ولجان المتابعة بالمرور على المدارس لمتابعتها واستمرار أعمال النظافة خارج وداخل المدارس.

وتفقدت الدكتورة بثينة كشك وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، عددًا من المدارس واطمأنت على انتظام الدراسة، وتطبيق الإجراءات الاحترازية، مؤكدة أنها لن تتهاون مع المقصرين وستحيلهم إلى الشئون القانونية، مشيرة إلى أن مجموعات التقوية مستمرة لجميع المراحل التعليمية ومتابعة تنفيذها بكل دقة.

وأضافت وكيل الوزارة، أنه تم تسليم الكتب الدراسية للطلاب لتحقيق عام دراسي منضبط ومنتظم، مشيرة إلى أن اللواء جمال نور الدين يولي اهتمامًا كبيرًا بملف التعليم بالمحافظة، مشددة على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة للحفاظ على صحة أبنائنا الطلاب لانطلاق عام دراسي متميز ومنضبط للطلبة بجميع المراحل في ظل تداعيات فيروس كورونا المستجد دون عقبات أو مشاكل.

وعلى جانب آخر، وفرت المهندسة عايدة ماضي، رئيس مركز ومدينة دسوق 30 أتوبيسًا وسيارة ميكروباص لنقل طلاب المدارس والجامعات.

وتابعت انتظام الدراسة بالمدارس بناء على تعليمات اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ.