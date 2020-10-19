حبس تشكيل عصابي 15 يوما بتهمة سرقة المواطنين بالإكراه في العاصمة

قرر قاضي المعارضات بالقاهرة، تجديد حبس تشكيلا عصابيا، مكون من 3 أشخاص، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهم في قضايا سرقة بالإكراه، واعترف المتهمين أمام القاضي بجرائمهم، وأعيدوا إلى السجن، وسط حراسة أمنية مشددة.

كانت الإدارة العامة لمباحث القاهرة، تحت إشراف اللواء أشرف الجندي، مدير الأمن، تمكنت من القبض على تشكيل عصابي، مكون من 3 عناصر إجرامية، عقب ارتكابهم واقعة سرقة أحد المواطنين بالإكراه بمنطقة الساحل.

وتبين من التحريات الأولية، أن المتهمين مارسوا نشاطا إجراميا تخصص في سرقة المواطنين بالإكراه، وجرى ضبطهم متلبسين.

وتحرر محضرا بالواقعة، وقررت النيابة العامة حبس المتهمين على ذمة التحقيقات، ووجهت لهم تهمة السرقة بالإكراه، وحيازة سلاح، وطلبت تحريات المباحث.

وتلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، إخطارا مفاده أنه أثناء تواجد قوة أمنية تابعة لمباحث إدارة تأمين الطرق والمنافذ بمديرية أمن القاهرة، والمعينة بدائرة قسم شرطة الساحل، استغاث بهم أحد المواطنين، مقيم بالوراق في الجيزة، مقررا أنه حال سيره أسفل كوبري المظلات، بدائرة قسم شرطة الساحل بمحيط الكمين، فوجئ بـ3 أشخاص استوقفوه وهددوه بسلاح أبيض "سكين" كان بحوزة أحدهم، واستولوا منه على مبلغ مالي وهاتف محمول، كرها عنه.

وعلى الفور، جرى تتبع خط سير هروب المتهمين، من خلال ما أدلى به المجني عليه من أوصاف، وضبطوا، وتبين أنهم 3 عناصر إجرامية "لهم معلومات جنائية"، وبحوزتهم "المبلغ المالي والهاتف المحمول المستولى عليهما، وسلاح أبيض (سكين) كان بحوزة أحدهم، والمستخدم في ارتكاب الواقعة".

وبمواجهتهم بما جاء بأقوال المجني عليه، وما أسفر عنه الضبط، اعترفوا بارتكاب الواقعة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كانت الإدارة العامة لمباحث القاهرة، كشفت عن تفاصيل القبض على تشكيل عصابي مكون من 5 أشخاص، بتهمة سرقة المواطنين بالإكراه.

وتبين من التحريات أن من بين المتهمين، فتاة تعمل موظفة، وجرى ضبطهم، وتحرر محضرا، وتولت النيابة التحقيق.