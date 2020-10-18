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حبس عاطل بحوزته 40 "فرش حشيش" قبل ترويجها بالمنوفية

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إبراهيم الديهي
05:57 م | الأحد 18 أكتوبر 2020
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

أمرت نيابة بركة السبع في محافظة المنوفية، اليوم الأحد، بحبس "عاطل" على ذمة التحقيق، لاتهامه بالإتجار في المواد المخدرة، حيث تم إلقاء القبض عليه وبحوزته 40 "فرش حشيش"، أثناء محاولة ترويجها على المتعاطين من أصحاب "الكيف".

تعود أحداث الواقعة إلى تلقي مدير أمن المنوفية، اللواء أحمد فاروق القرن، إخطاراً من مدير المباحث الجنائية، العميد عبد الله جلال، بورود معلومات إلى مباحث مكافحة المخدرات، تفيد بقيام عاطل، من منطقة "الشرابية" بمحافظة القاهرة، بترويج المخدرات على المتعاطين ومروجي المخدرات، بدائرة مركز بركة السبع.

وبعد تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، وإعداد الأكمنة الثابتة والمتحركة، تم إلقاء القبض على المتهم متلبساً وبحوزته كمية كبيرة من المخدرات، بلغت 40 "فرش حشيش"، ومبلغ مالي، وهاتف محمول، ومستقلاً سيارة ملاكي.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، بدائرة مركز شرطة بركة السبع، برقم 10448 لسنة 2020، جنح بركه السبع، وبالعرض على النيابة العامة ببركة السبع، أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات. 

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