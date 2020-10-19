"تعليم الغربية": تجهيز وتفعيل 38 ألف جهاز "تابلت" لطلاب أولى ثانوي

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الغربية، اليوم الاثنينن عن تجهيز وتفعيل أجهزة "التابلت"، لتسليمها لطلاب الصف الأول الثانوي، حيث تعمل المديرية على قدم وساق، من أجل تجهيز 38 ألف جهاز "تابلت"، وتوزيعها على الإدارات التعليمية الـ10 على مستوى المحافظة.

وقال ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، إن رسوم تسليم جهاز التابلت للطالب 100 جنيه، وفور تسديد الرسوم من قبل الطالب أو ولى أمره، يتم على الفور تسليمه الجهاز، بعد أن يتم تفعيله وربطه بالوزارة، موضحا أن الجهاز والبرامج التي عليها محمية من الاختراق أو العبث فيه، مطالبا الطلاب بعدم العبث بالجهاز والحفاظ عليه ولا يسمح بتبديل الجهاز اذا ثبت ان هناك عبث، ويسمح فقط في حالة الفقدان بشرط تحرير محضر بالواقعة.

وفي الغضون، دعا محافظ الغربية، الدكتور طارق رحمي، الطلاب إلى ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على أنفسهم، قائلاً: "بلدكم تنتظر منكم المزيد، وفي انتظاركم لحمل الراية في الفترة القادمة".

جاء ذلك خلال جولته التفقدية في عدد من المدارس، لمتابعة انتظام العملية التعليمية في أول أيام العام الدراسي الجديد، وتنفيذ الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وتفقد "رحمي" مدرستي السيدة عائشة الإعدادية بنات، ومدرسة غياث الدين الرسمية للغات بطنطا، واستمع بمدرسة السيدة عائشة إلى الإذاعة المدرسية، وكلمة من أحد الطلاب عن انتصارات حرب أكتوبر المجيدة، لبث روح الوطنية بوجدان الطلبة، كما استمع إلى إلقاء الطلاب لنشيد "يا أغلي اسم في الوجود" ونشيد "علمونا في مدرستنا"، ثم ألقى المحافظ كلمه هنأ فيها الطلبة ببدء العام الدراسي الجديد وانتصارات أكتوبر والعيد القومي للمحافظة، مشيرًا إلى ما قام به شعب الغربية في التصدي للحملة الفرنسية منذ أكثر من 222 عام.

وقبل المغادرة وجّه محافظ الغربية مسئولي التربية الرياضية بضرورة تشجيع الطلبة وحثهم على الحضور وحب المدرسة من خلال الأنشطة المختلفة المحببة إليهم والأناشيد الوطنية التي تغرس بداخلهم حب الوطن.