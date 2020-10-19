عزل من الوظيفة 3 أشهر.. عقوبة جديدة لمتعاطي المخدرات في السكة الحديد

كشف اللواء عاطف إمام، مدير المركز الطبي بالسكة الحديد، عن تطبيق عقوبة جديدة على متعاطي المخدرات بالسكة الحديد، تمثلت في 3 أشهر عزل من الوظيفة، لحين الإقلاع عن الإدمان، ومن ثم عودته إلى وظيفته مرة أخرى.

وأضاف إمام، لـ"الوطن"، أنّ جميع العاملين بطوائف التشغيل والوظائف الحرجة، وهم سائقي القطارات ومساعديهم، وعمال المزلقانات والتحويلات والمناورات، يخضعون إلى تحليل المخدرات بشكل دوري، حفاظا على أرواح وسلامة الركاب والعاملين.

وقال مدير المركز الطبي بالسكة الحديد، إنّ الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، يتابع بشكل دوري حملات المركز الطبي للسكة الحديد وصندوق مكافحة الإدمان، الخاصة بتحليل المخدرات على جميع العاملين بالهيئة.

ولفت إمام إلى أنّ هناك حملات تحليل المخدرات على العاملين تتم بصورة مفاجئة، موضحا أنّ الهدف من الحملات القضاء على إدمان المخدرات بين صفوف العاملين بالسكة الحديد.

وأشار رئيس المركز الطبي بالسكة الحديد، إلى أنّ المركز يرسل جميع نتائج تحاليل العاملين بالوظائف الحرجة بالسكة الحديد إلى رئيس السكة الحديد، لاتخاذ إجراءاتها القانونية، وتطبيق لائحة الجزاءات والعقوبات الخاصة بها، والتي تشمل الإيقاف عن العمل والفصل، موضحا أنّ عدد المدمنين بالهيئة لا يتعدى 1%.

وتابع أنّ حملة تحليل المخدرات بدأت 15 مارس 2019، وتستهدف الكشف على العاملين بالهيئة، واستبعاد أي سائق من العمل يثبت تعاطي المواد المخدرة في أثناء قيادة القطارات، للحفاظ على أرواح وسلامة المواطنين على جميع خطوط السكة الحديد على الوجهين القبلي والبحري.

وعن فيروس كورونا، أكد إمام، أنّ مستشفى السكة الحديد كانت مستشفى عزل لجميع العاملين بالسكة الحديد ومترو الأنفاق، موضحا أنّ جميع الحالات المصابة بين صفوف العاملين بالهيئة وشركة المترو تعافت.

وأوضح أنّ جميع أدوات التطهير والتعقيم موجودة داخل المركز الطبي، وهناك تعقيم دوري لغرف المرضى ودورات المياه.