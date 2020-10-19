الرعاية الصحية تطلق "أنتِ السند" للكشف المبكر عن هشاشة العظام

أطلقت الهيئة العامة للرعاية الصحية، حملة "أنتِ السند"، بعدد من مستشفيات ووحدات ومراكز الهيئة ببورسعيد، التي تبدأ اليوم وتستمر حتى 22 أكتوبر الحالي، من الساعة العاشرة صباحًا وحتى السادسة مساءً، وذلك لخدمة منتفعات منظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد.

وأوضحت الهيئة في بيان عنها، أنّ الحملة تهدف للكشف المجاني عن هشاشة العظام، خاصة لدى السيدات باعتبارهن الفئة الأكثر عرضة للإصابة بهشاشة العظام بعد سن الـ50، وذلك من خلال جهاز أكيليس، الذي جرى توفيره بعدد من المستشفيات والمراكز والوحدات الصحية وفقًا لجدول زمني، لتغطية احتياجات منتفعات منظومة التأمين الصحي الشامل بكل أنحاء المحافظة.

وأشارت الهيئة إلى أنّ المستشفيات التي سيتم خلالها الكشف المجاني عن هشاشة العظام للسيدات، في الفترة من 19 حتى 23 سبتمبر، شملت بالترتيب مستشفيات "الحياة بورفؤاد، التضامن، الزهور، النساء والولادة، والمبرة"، كما شملت وحدات "ميسرة، بنك الإسكان، وفاطمة الزهراء"، إلى جانب مركز العلاج الطبيعي ومركز مصطفى كامل.

وتابعت أنّه سيتم توفير جهاز أكيليس يوميًا في مستشفى ووحدة صحية وفقًا لجدول زمني نشر على الصفحة الرسمية للهيئة العامة للرعاية الصحية لخدمة المنتفعات، كل طبقًا لمحل إقامته، وذلك تيسيرًا على المنتفعات في تقديم الخدمة الصحية المميزة لهم في أقرب مكان لهن وبأعلى جودة.

منظمة الصحة العالمية تصنف هشاشة العظام بين أكثر 10 أمراض انتشارًا في العالم

ولفتت الهيئة، إلى أنّ الحملة تأتي بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي لهشاشة العظام، الذي تحييه منظمة الصحة العالمية في يوم 20 أكتوبر من كل عام، بهدف رفع الوعي حول سبل الوقاية وتشخيص وعلاج هشاشة العظام، مشيرة إلى أنّ منظمة الصحة العالمية تصنف هشاشة العظام بين أكثر 10 أمراض انتشارًا في العالم، إذ تصيب 40% من النساء بعد سن الـ50، و10% من الرجال بعد سن الـ50، وفقًا لتقارير منظمة الصحة العالمية.

من جانبه، قال الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان، إنّ الهيئة تتبني عدة مبادرات للكشف عن منتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد، أولها مبادرة "انزل واطمن" التي بدأت في نهاية سبتمبر وتستمر على مدار شهرين، إضافة إلى حملة "أنتِ السند" التي جرى إطلاقها لخدمة منتفعات التأمين الصحي الشامل بالمحافظة بالتعاون مع إحدى شركات الدواء العالمية، للكشف المجاني المبكر عن الإصابة بهشاشة العظام، والتي تستهدف السيدات في الفئات العمرية كافة، والتي تتسق مع رؤية الدولة المصرية وتوجهات القيادة السياسية، والمبادرات التي يتم إطلاقها لدعم وتعزيز صحة المرأة المصرية، تحت شعار "الست المصرية هي صحة مصر".