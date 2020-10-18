"الصحة": متخوفون من زيادة أعداد إصابات كورونا في مصر

قالت الدكتورة جيهان العسال، نائب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة والسكان، إن الولايات المتحدة والدول الأوروبية تشهد زيادة كبيرة على مستوى الإصابات بفيروس كورونا.

وأضافت العسال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، الذي يعرض عبر شاشة "الحدث اليوم"، ويقدمه الإعلامي سيد علي: "هذه الزيادة تجعلنا متخوفين من أن تزايد أعداد الإصابات في مصر، وبخاصة أننا نلاحظ بداية نوع من التراخي في الالتزام بالإجراءات الاحترازية وبدأ الناس يشعرون أن فيروس كورونا انتهى، وهذا إنذار خطر في هذا التوقيت، ونحن على أعتاب موسم الشتاء وما معه من إصابات موسمية مثل مرض الإنفلونزا".

وحول إمكانية تكرار سيناريو بداية انتشار الجائحة في مصر، أكدت "العسال" أنه لا يمكن أن يتنبأ أي شخص بذلك من عدمه: "مش عارفين اللي جاي شكله إيه، ونتتبع خطى فيروس كورونا بسرعة".

وتابعت: "نعمل منذ فترة على البروتوكول الاستباقي حتى إذا زادت أعداد الإصابات يكون لدينا بروتوكولا جاهزا ونواجه الجائحة، وكل الهيئات بدأت استراتيجيات مختلفة للمواجهة سواء على مستوى المدارس والجامعات وبداية الدراسة ويتبقى دور المواطن نفسه.. كل مواطن يعمل اللي عليه".

وقالت الدكتورة جيهان العسال، نائب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، إن الحديث عن موعد محدد للموجة الثانية لفيروس كورونا فى مصر يعد " فتي وشائعات".

وأضافت العسال لـ"الوطن": "نحن مستعدون لأسوأ السيناريوهات المتوقعة لفيروس كورونا، ووزارة الصحة واللجنة العلمية تعمل جاهدة بشكل مستمر على تحديث البروتكول العلاجي ليتناسب مع كافة الفئات العمرية".

وأكدت أن بروتكول العلاج المصري يعد من أفضل البروتكولات الموجودة على مستوى العالم وساهم بشكل كبير في ارتفاع نسبة الشفاء وانخفاض معدل الوفاة وقلة الحاجة لأسر الرعاية.