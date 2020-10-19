"الوحوش".. أحمد السبكي يروج لأحدث أفلامه "قمر 14" لخالد النبوي

يواصل الفنان خالد النبوي، تصوير فيلمه الجديد "قمر 14"، برفقة الفنان أحمد مالك، والمخرج هادي الباجوري، بشوارع القاهرة المتفرقة.

ونشر المنتج أحمد السبكي، صورة من كواليس تصوير الفيلم، عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وعلق عليها، قائلا: "الوحوش .. من كواليس فيلم قمر 14".

ويتكون فيلم "قمر 14"، من خمس حكايات، ويضم عددا كبيرا من نجوم الفن، منهم خالد النبوي، وغادة عادل، وياسمين رئيس، وأحمد الفيشاوي، وأحمد مالك، وشيرين رضا، وبيومي فؤاد، وأحمد حاتم، وأسماء أبو اليزيد وغيرهم، من إنتاج أحمد السبكي، وإخراج هادي الباجوري.

وعبر "النبوي" عن سعادته بالتعاون مع المخرج هادي الباجوري، مؤكدا أن الشخصية جديدة ومختلفة، وتمنى أن تلقى إعجاب الجمهور.

وانسحبت الفنانة دينا الشربيني من الفيلم مؤخرا، وأوضح المخرج هادي الباجوري، سبب ذلك، واستبدالها بزوجته الفنانة ياسمين رئيس، قائلا في برنامج "ذا إنسايدر بالعربي": "علاقتي بدينا الشربيني علاقة شخصية، صاحبتنا جداً أنا وياسمين، وكنا اتكلمنا بشكل صريح عن الفيلم، واتكلمت مع أحمد السبكي، ولكن اختلفوا".

وأوضح المخرج: "كانت ياسمين من الأول قايلة لي لو دينا ماعملتش الدور ده لأي سبب .. أنا عايزة أعمله"، مضيفا: "بعدما انسحبت دينا الشربيني وافقت ياسمين دون خلاف بينهما، ولم يحدث أن تراجعت عن اعتذارها أو وافقت على تقديم الدور مرة أخرى".

يذكر أن آخر أفلام خالد النبوي، التي عرضت بدور العرض السينمائية هو فيلم "يوم وليلة"، الذي عرض في يناير الماضي، ثم توقف بسبب فيروس كورونا، وأعيد مرة أخرى قبل أسابيع، مع إعادة فتح دور العرض.