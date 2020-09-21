عمرو أديب يغني على الهواء بعد عرض فيديو له: "أنا أهو.. قمر 14 أهو"

سخر الإعلامي عمرو أديب من قنوات الإخوان الإرهابية عارضا فيديو للمقاول الهارب: "بيقولوا النت في مصر ضعيف، طب ما إحنا على الهوا أهو، والراجل أهو والفيديو أهو، أو لو سمحت أقفل الراوتر وافتحه تاني".

وتابع "أديب" خلال برنامجه "الحكاية"، المذاع على شاشة قناة "mbc مصر"، "هما زي المرة اللي فاتت.. اكذب اكذب اكذب، وبعدين هما في أول الليلة حاجة وبعدين الظاهر حد كلمهم قالهم أنتو هتقفلوا الموضوع وتمشوا وتقولوا محصلش حاجة؟ فيه شوية فيديوهات فيه ناس نزلت وزعقت شوية اعملوا عليهم حاجة.. اعملوا عليهم شوربة".

وعرض فيديو لتصفح الإنترنت وبدأ في الغناء خلال ظهور فيديو له، قائلاً: "أنا أهو أنا أهو أنا أهو.. قمر 14 أهو.. سكر قدامك أهو.. وجمالى ملهوش حد".