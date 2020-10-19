التضامن: نهتم بالأسر الأولى بالرعاية وتمكينها اجتماعيا واقتصاديا

أكدت مها الحفناوي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالإسماعيلية، أن الوزارة تهتم بشكل عام بكل الأسرة، والأولى بالرعاية بصورة خاصة، مشيرة إلى أن الوزارة لا تهتم بتقديم الدعم المادي فقط، ولكن تهتم بتمكين الأسرة اجتماعيا واقتصاديا.

وأضافت الحفناوي، خلال لقائها مع الإعلامية أسماء مصطفى، في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على فضائية إكسترا نيوز، أن المحافظة تقدم بعض المشروعات للأسر الأولي بالرعاية بجانب الدعم المادي، وذلك بالتنسيق مع بعض المؤسسات والجمعيات الأهلية ويتم عمل مشاريع سواء لرب الأسرة أو الأم المعيلة أو الأبناء الذين أنهوا تعليمهم.

وتابعت أنه يتم التفاعل أيضا مع المرأة ويتم تحريرها من الأمية وتوفير فرص عمل لها، بالإضافة إلي أننا نمتلك مشاريع مع بعض المؤسسات والبنوك ونسعى لأن تكون المرأة منتجة.

وقالت الحفناوي: "الفكرة مش إن أقدم دعم مادي وأعتمد على الإتكالية، لكن الفكرة أني أخد الأسر دي لأن تكون منتجة"، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل استقرار الأسرة المصرية، وبما أن الشباب المكلفين بالخدمة العامة مقبلين على الزواج ومع ارتفاع نسب الطلاق نقدم لهم أيضا دورات تدريبية من خلال مبادرة "مبادرة مودة" ولقاءات لكي نحدث استقرار داخل الأسرة المصرية.

ونوهت أنه خلال الشهر الماضي كان هناك لقاء لمدة أسبوع لأكثر من 1000 شاب نقدم لهم بعض النصائح وكيفية عمل استقرار أسري، اختيار الزوج، وإنشاء أسرة، مؤكدة أنه إذا تم إنشاء أسرة صحيحة فالمجتمع كله سيكون فيه استقرار.

وأوضحت، أننا لدينا مبادرة "لا أمية"، مع "تكافل وكرامة"، و"مودة"، و"حياة كريمة"، ونعمل مع الأسرة والشباب والأطفال، ونعمل أيضا للتسهيل على أصحاب الهمم، وذلك بتوجيهات من وزيرة التضامن الاجتماعي ومحافظ الإسماعيلية.