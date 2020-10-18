بتكلفة 15 مليون جنيه.. وزيرة التضامن تشهد تطوير 165 فصلا بـ51 حضانة

شهدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إتمام مشروع تطوير 165 فصلًا في 51 حضانة، في إطار البرنامج القومي لتنمية الطفولة المبكرة، بإجمالي استثمارات 15 مليون جنيه، وذلك بالتعاون مع مانفودز - ماكدونالدز مصر وجمعية خير وبركة.

جاء ذلك في احتفالية بمقر وزارة التضامن الاجتماعي، بحضور علاء فتحي مدير عام شركة مانفودز ماكدونالدز مصر، ونيفين الإبراشي مؤسس ورئيس مجلس إدارة جمعية خير وبركة.

وصرحت وزيرة التضامن الاجتماعي، بأنّ مشكلة انخفاض معدلات التحاق الأطفال بدور الحضانة، من المشكلات الرئيسية التي تعاني منها الفئة من سن "1 يوم إلى 6 سنوات"، إذ أظهرت الأبحاث والإحصائيات التي أجرتها وزارة التضامن الاجتماعي، أنّ نسبة التحاق الأطفال من عمر يوم إلى 4 سنوات لا تعد أكثر من 8%، بينما ترتفع تلك النسبة في الفئة العمرية من 5 إلى 6 سنوات، وهى التي تلتحق بحضانات مدارس التربية والتعليم، والتي أيضا لا تزيد على 30%، ويرجع ذلك إلى سبب رئيسي، وهو عدم كفاية وضعف جودة الخدمات المقدمة للأطفال وأسرهم داخل دور الحضانات، وذلك لوجود العديد من الأسباب.

وأوضح أنّ من بين الأسباب: عدم كفاية وملائمة قاعات لرياض الأطفال التي تستوعب عدد الأطفال في سن رياض الأطفال، وانخفاض مستوى وعي وقناعة الأهالي بأهمية هذا المرحلة في بناء شخصية الطفل وكيفية التعامل مع الخصائص الصحية والنفسية والسلوكية للأطفال، وضعف مهارات وقدرات المعلمات والميسرات بفصول رياض الأطفال القائمة بالجمعيات الأهلية، فيما يتعلق بطرق وأساليب التعلم والتربية السليمة، وغياب المنهج الموحد المطبق داخل دور الحضانات للتعامل مع الأطفال.

وأكدت نيفين القباج أنّ البرنامج القومي لتنمية الطفولة المبكرة، أحد مشروعات وزارة التضامن الاجتماعي التي تهدف لتمتع الأطفال من الفئة العمرية من يوم إلى 4 سنوات بخدمات تربوية وتعليمية وصحية بجودة عالية، ويبلغ إجمالي تكلفة تمويل المشروع 250 مليون جنيه، وتعمل بالشراكة مع المؤسسات الخاصة والجمعيات الأهلية على تقديم خدمات مميزة للتعليم قبل المدرسي وفقًا لمعايير الجودة المحلية والدولية، التي تؤدي للنمو العقلي والوجداني والنفسي السليم للأطفال.

وأضافت أنّ الشراكة مع المؤسسات الخاصة والجمعيات الأهلية أسفرت عن تطوير 540 حضانة و1980 فصلل وقاعة بالحضانات في المرحلتين الأولى والثانية، وجار العمل خلال المرحلة الحالية على تطوير 60 حضانة بنهاية ديسمبر المقبل، موضحة أنّه لن يكون هناك نجاحا إلا بالشراكة مع مؤسسات القطاع الخاص والجمعيات الأهلية، وهو سلوك تدعمه وزارة التضامن الاجتماعي، من خلال التنفيذ مع الجهات الشريكة للوصول إلى المناطق النائية والريفية المحرومة من هذه الخدمات.

وأشارت القباج إلى أنّ الاستثمار في البشر هو شعار وزارة التضامن والحكومة المصرية بشكل عام، وهو ما تطبقه الوزارة من خلال مشروعها الخاص بتنمية وتطوير الحضانات ليبدأ الطفل السنوات الأولى من عمره بفكر تنموي، وتقديم الجانب النفسي للأطفال لتحديد القدرات التي يمتلكها، والتي قد تكون فرصة للاكتشاف المبكر لأي صعوبات لديهم ليكون التدخل أكثر سهولة وأهمية.

وتقدمت وزيرة التضامن الاجتماعي، بالشكر لشركة مانفودز ماكدونالدز مصر وجمعية خير وبركة لجهودهما في تطوير الحضانات، معربة عن أملها في استمرار الجهود لتطوير الحضانات على مستوى الجمهورية.

ومن جانبه، صرح الأستاذ علاء فتحي، مدير عام شركة مانفودز-ماكدونالدز مصر: "نفخر بالتعاون المثمر مع وزارة التضامن الاجتماعي وجمعية خير وبركة، الذي يأتي تأكيدا على مجهودات الشركة وريادتها في تحقيق التنمية المستدامة على مدار الـ26 عاما الماضية، فهذا المشروع يأتي في إطار استراتيجية شركة مانفودز- ماكدونالدز مصر التي ترتكز على تطبيق مبادئ المسئولية المجتمعية لتنمية المجتمعات التي تعمل بها والتي تولي اهتماماً خاصاً بالطفل والمبادرات التي تكون لها تأثير إيجابي على تحسين معيشة الأطفال".

‏‎وأضاف فتحي "استطعنا من خلال هذا المشروع الوصول لأكثر من 2400 أسرة ونجحنا في تحقيق خطوة هامة في تهيئة المناخ التعليمي المحيط بالطفل، وذلك عن طريق خلق بيئة تعليمية تتوافر بها أنشطة ملهمة ووسائل تعليمية هادفة ومبتكرة تساهم في تطوير مهارات الأطفال من عمر يوم الى 4 سنوات وتحفيز قدرتهم على الإبداع".