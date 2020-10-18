وزيرة التضامن بالفيوم غدا لافتتاح مركز الإدمان ومشروعات خدمية

يستقبل الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، غداً الاثنين، الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، لافتتاح مركز علاج الإدمان، وتفقد عدد من المواقع والمشروعات الخدمية بالمحافظة.

ومن المخطط أن تبدأ الزيارة بتفقد مبنى مديرية التضامن الاجتماعي بالفيوم، ثم زيارة مدرسة "روتاري مصر" الرسمية للغات بدمو، ثم زيارة مركز يوسف الصديق، لافتتاح عدد من المنازل للأسر المتضررة من السيول بقرية "الصعايدة"، ثم تفقد مصنع السجاد اليدوي بقرية دار السلام.

وعقب ذلك، يستقبل الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، وزيرة التضامن الاجتماعي، لافتتاح مركز علاج الإدمان، وذلك بالدور الخامس بالمستشفى الجامعي للباطنة بجوار كلية الطب.

وقال رئيس جامعة الفيوم إنّ المركز يحتوي على 14 غرفة مجهزة على أعلى مستوى بسعة 28 سرير، بالإضافة إلى قاعات للعلاج الجماعي، وقاعة انتظار، وصالة للياقة البدنية، وصالة ترفيهية، وغرفة طعام.

وأشار رئيس الجامعة إلى أنّ المركز سيخدم أبناء محافظة الفيوم بالمجان، باعتباره المركز الأول والوحيد على مستوى المحافظة، مُضيفًا أنّ وزارة التضامن الاجتماعي تحملت تكلفة مركز علاج الإدمان بالكامل، وبلغت قيمته 663 ألف جنيه.

على جانب آخر، أعلنت جامعة الفيوم عن قبول دفعة جديدة من الخريجين لأداء الخدمة العامة، وأوضح رئيس الجامعة أنّ بدء قبول الدفعة الجديد من الخريجين لأداء الخدمة العامة بالجامعة يأتي بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي.

وأشار الدكتور وليد سعيد شيمي، مدير مركز متابعة الخريجين، إلى أنّه على الخريجين الراغبين بالالتحاق بالخدمة العامة بالجامعة إحضار خطاب التكليف من مديرية التضامن الاجتماعي، موجه إلى جامعة الفيوم، مع استيفاء الأوراق المطلوبة، والتي تتضمن صورة شهادة التخرج، وصورة بطاقة الرقم القومي، وصورتين شخصيتين، على أن يسلم الخطاب والأوراق المطلوبة لمقر مركز متابعة الخريجين بالدور الثالث بمبنى كلية الحقوق بالجامعة.