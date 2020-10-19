فيديو.. الأرصاد للمواطنين: البسوا هدوم خريفي.. والجواكيت في يناير

قال محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ الهيئة العامة للأرصاد الجوية تتابع حالة عدم الاستقرار التي تشهدها البلاد هذه الأيام، وجرى التنويه عنها، مطالبا المواطنين بارتداء الملابس الخريفية هذه الأيام، موضحا أنّ الجواكيت لن يرتديها المواطنون قبل يناير المقبل.

وأضاف شاهين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح البلد"، المذاع على شاشة قناة "صدى البلد"، أنّ الهيئة أصدرت بيانا، نوهت فيه عن حالة من عدم الاستقرار، تبدأ الثلاثاء المقبل وتستمر وحتى الأحد المقبل، على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، فضلا عن احتمال سقوط أمطار متوسطة، موضحا أنّ حالات عدم الاستقرار تختلف في فصل الخريف من عام لعام.

وأوضح مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنّ غزارة الأمطار تزيد تدريجيا مع نهاية الأسبوع، إذ تصل الأمطار إلى مناطق من القاهرة ومحافظات شمال الصعيد، وتكون أكثر غزارة على الوجه البحري والسواحل الشمالية.

وأكد شاهين، أنّ درجات الحرارة ستقل أيام موجة عدم الاستقرار، إذ تتراوح درجات الحرارة بين 29 حتى 25 درجة مئوية وقت الظهيرة.

وتابع مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنّ الطقس ليلا يشهد نسمات من البرودة، وكذلك في الساعات اِلأولى من الصباح.

وناشد شاهين، المواطنين، بمتابعة النشرات الجوية بشكل يومي، خاصة وأننا في فصل الخريف الذي يشهد تغيرات حادة وسريعة، وقد يشهد ارتفاعا أو انخفاضا في درجات الحرارة.

ولفت مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أنّ فصل الشتاء يبدأ رسميا 21/12/2020، وبناء عليه لن يرتدي المواطنون الجواكيت الشتوية قبل شهر يناير المقبل.

وطالب شاهين، المواطنين، بارتداء الملابس الخريفية هذه الفترة، إضافة إلى متابعة النشرات الجوية، مع الحذر والحرص ومتابعة نزلات البرد، نظرا لتشابه أعراضها مع فيروس كورونا.