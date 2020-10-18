محافظ الشرقية يتفقد تنفيذ المرحلة الثالثة للمشى السياحي بالزقازيق

تفقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أعمال تنفيذ المرحلة الثالثة للممشى السياحي بمدينة الزقازيق، والتي تبدأ من أمام ديوان عام المحافظة وصولاً لكوبري عرابي، مشددًا على الشركة المسند إليها تنفيذ الأعمال بالالتزام بالجدول الزمني المحدد للانتهاء من تنفيذ الأعمال لإعادة الوجه الجمالي والحضاري لمدينة الزقازيق.

وأكد محافظ الشرقية أنه يُتابع بنفسه تنفيذ الأعمال النهائية بالمرحلة الثانية وأعمال تنفيذ المرحلة الثالثة للممشى السياحي لدفع عجلة العمل بهما وسرعة الانتهاء منهما منعًا لإعاقة حركة المرور بالمنطقتين وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وأضاف محافظ الشرقية أن أعمال التطويروالتجميل الجارية بمدينة الزقازيق تأتي تنفيذًا لخطة محافظة الشرقية لإعادة الوجه الجمالي والحضاري للمدينة، وخلق محاور مرورية جديدة تساهم في فك الاختناقات المرورية داخل مدينة الزقازيق.

ورافق المحافظ المهندسة لبني عبد العزيز نائبة المحافظ والمهندس محمد الصافي السكرتير العام المساعد واللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية ومستشار المحافظ للمشروعات ومحمد محمود رئيس حي أول.

وكان الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية تابع مع اللواء مهندس شريف فارس رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي والمهندس سامح قابيل رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية نسب تنفيد أعمال إنشاء 15 مشروع صرف صحي بمركز ومدينة ديرب نجم بتكلفة ماليه بلغت مليار و 322 مليون و 730 ألف جنيه ،، مؤكداً علي ضرورة مراعاة الجودة في العمل والإلتزام بالمواصفات المحددة لسرعه الإنتهاء من تسليم تلك المشروعات طبقا للجدول الزمني المحدد لتساهم وبشكل كبير فى توفير مشروع صرف صحي آمن وسليم، وحفاظاً علي البيئة والصحة العامه للمواطنين .

وأضاف محافظ الشرقية أنه جاري تنفيذ 94 مشروع بقطاع الصرف الصحي بنطاق المحافظة بتكلفة إجمالية بلغت 12 مليار و 116 مليون جنيه لإقامة محطات معالجة ورفع وخطوط طرد وانحدار وشبكات لخدمة قرى ومدن المحافظة، وذلك في إطار اهتمام الدولة بتوفير حياة كريمة للمواطنين وتطوير البنية التحتية من خلال إقامة مشروعات حيوية وهامة خاصة بالقرى والمناطق البعيدة المحرومة من الخدمات.