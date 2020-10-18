محافظ الشرقية يتفقد مقر جمعية الأسر المنتجة بالزقازيق

زار الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، مقر جمعية الأسر المنتجة بمدينة الزقازيق، والتي تقدم منتجات للمواطنين بأسعار مخفضة مثل الملابس والمفروشات والمنتجات الحرفية والغذائية والتراثية، بالإضافة إلى المشغولات اليدوية والتحف والسجاد اليدوي والعرائس الخشبية.

واستمع المحافظ من مديرة الجمعية لسرد قدمته عن المنتجات المعروضة بالجمعية، والتي تعكس أصالة تراثنا المصري الأصيل وتُعد نواة لإنطلاق مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر تخلق فرص عمل جديدة للشباب وتساهم في حل مشكلة البطالة.

وأدار المحافظ حواراً مع العاملين بالجمعية للاطمئنان علي سير العمل بها وللتعرف على معدلات الإقبال وحجم المبيعات، وكذلك الإستماع لأفكارهم ورؤيتهم للتطوير وزيارة الدخل .

وخلال عودته للديوان العام حرص المحافظ علي الإستماع لشكاوى ومطالب المواطنين موجهاً الجهات المعنية بفحصها وتلبيتها فورا .

ورافق المحافظ المهندسة لبني عبد العزيز نائبة المحافظ والمهندس محمد الصافي السكرتير العام المساعد واللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية ومستشار المحافظ للمشروعات.

وكان المحافظ افتتح حضانة دار الطفولة الجديدة بمركز التنمية الثقافية والتكنولوجية والمكونة من قاعتين تعليميتين تتسع كل منهما لـ ٢٥ طفل من سن سنتين وحتى خمس سنوات ومزوده بحديقه مفتوحة على مساحه ٥٠٠ متر وبها ألعاب وذلك في حضورالمهندسة لبني عبد العزيز نائبة المحافظ والمهندس محمد الصافي السكرتير العام المساعد واللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية ومستشار المحافظ للمشروعات والأستاذة مديحة سيف الدين مديرة مركز التنمية الثقافية والتكنولوجية والأستاذ محمد محمود رئيس حي اول.

تفقد المحافظ ومرافقوه قاعات رياض الأطفال، مشيداً بمستوي النظافة والتجهيز الجيد لإستقبال الأطفال تحت سن المدرسة لقضاء وقتاً سعيداً وممتعاً بها وتعلم سلوكيات جديدة كالنظافة الشخصية واكتساب مهارات تعليمية ، كما تفقد المحافظ المكتبة والتي تضم كتباً مصورة وقصصا للأطفال وموسوعة الطفل وحروف الهجاء.

واستمع المحافظ لشرح من نائبته المهندسة لبنى عبد العزيز أوضحت فيه طبيعة عمل الحضانة وذلك تحت رعاية كاملة من الأخصائيات والمشرفات، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية وتوفيرأدوات التطهير والتعقيم للوقاية من الإصابة بأي عدوى فيروسية.