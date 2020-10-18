محافظ الشرقية يتابع سير أعمال موزعات ومحولات نقل الكهرباء

اطمأن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، من المهندس عادل عبدالعزيز، رئيس قطاعات كهرباء الشرقية على انتظام سير أعمال موزعات كهرباء الجهد المتوسط ومحطات نقل الكهرباء الجاري إنشاؤها بنطاق المحافظة، مؤكداً على ضرورة الالتزام بالجدول الزمني المحدد وسرعة الإنتهاء من تنفيذ الأعمال لدخولها الخدمة في اسرع وقت مع مراعاة الجودة في العمل والإلتزام بالمواصفات المحددة.

وأشار المحافظ إلى أن تلك المشروعات تساعد على تأمين الطاقة الكهربائية وتوفيراحتياجات المواطنين والمشروعات الإستثمارية والمناطق الصناعية وحل مشاكل القرى والمناطق المحرومة والتي تعاني من عدم استقرار التيار الكهربائي والإنقطاع المتكرر.

ومن جانبه أكد المهندس عادل عبدالعزيز رئيس قطاعات كهرباء الشرقية انه جاري انشاء عدد 4 موزعات كهرباء ذات الجهد المتوسط بمراكز( الزقازيق ومنيا القمح وديرب نجم) بتكلفه مالية 175 مليون جنيه وكذلك إنشاء محولات نقل كهرباء بمراكز ومدن ( الزقازيق - أولاد صقر - العاشر من رمضان) بتكلفه مالية مليار و676 مليون جنيه.

وأوضح رئيس قطاعات كهرباء الشرقية أنه جاري انشاء موزعي كهرباء ( أرض المحلج - الأوقاف) بمدينه الزقازيق بتكلفه 85 مليون جنيه وموزع كهرباء منشأه صهبره بمركز ديرب نجم بتكلفه 45 مليون جنيه وموزع كهرباء سنهوا بمركز منيا القمح بتكلفه 45 مليون ، وكذلك إنشاء محطة محولات أولاد صقر جهد 11/66 ك.ف بتكلفة 42 مليون جنيه، ومحطة محولات مشتول السوق جهد 11/66 ك.ف بتكلفة 54 مليون جنيه، ومحطة محولات الزقازيق جهد 500/220/66/11 ك.ف بتكلفة 680 مليون جنيه، ومحطة محولات العاشر من رمضان جهد 500/220/20 ك.ف بتكلفة 473 مليون جنيه، ومحطة محولات زيزينيا بالعاشر من رمضان جهد 220/66/11 ك.ف بتكلفة 427 مليون جنيه، مشيراً إلي أن هناك تنسيقا دائماً بين المحافظة وشركة القناة لتوزيع الكهرباء لوضع خطط مستقبلية لإنشاء مشروعات جديدة والتوسع في المشروعات القائمة.

وأضاف رئيس قطاعات كهرباء الشرقية أنه تم الانتهاء من تنفيذ أعمال إنشاء 5 موزعات جهد متوسط بتكلفة مالية بلغت 220 مليون جنيه حيث شملت إنشاء ( موزعي الشهداء وبردين الجديد بمركز الزقازيق، وموزع السدس بمركز الإبراهيمية، وموزع حانوت بمركز كفر صقر ، وموزع احمد حلمي بمركز فاقوس) وذلك بهدف تطوير قطاع الكهرباء بنطاق المحافظة.