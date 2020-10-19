مفاجأة بقضية "العزبة المسحورة".. إخلاء سبيل المتهمين والتصالح

في تطور مفاجئ بقضية "العزبة المسحورة" في محافظة الدقهلية، أمرت نيابة ميت غمر، اليوم الاثنين، بإخلاء سبيل جميع المتهمين في القضية، وعددهم 11 متهماً، بعد انتهاء الخلافات بينهم بالتصالح.

وبينما أسندت النيابة، في وقت سابق، إلى 8 أشخاص من أهالي "عزبة عفيفي"، التابعة لقرية "الرحمانية"، بمركز ميت غمر، اتهامات بارتكاب أعمال عنف وإضرام النار في سيارتين، إضافة إلى اتهام 3 آخرين بممارسة أعمال السحر والشعوذة، فقد جاء قرار النيابة بإخلاء سبيل جميع المتهمين، ليسدل الستار على القضية.

وقال "أ. ع."، أحد أهالي عزبة "عفيفي"، المعروفة باسم "العزبة المسحورة"، إن جميع المحبوسين خرجوا بعد إبرام تصالح بينهم، وتنازل كل منهم عن حقه، وتعهد المتهمون بحرق السيارتين بإصلاحهما، وتابع قائلاً: "خسارة الشباب يروحوا فيها السجن ولا ذنب لهم".

وأضاف قائلاً لـ"الوطن" أن عدداً من أهالي العزبة مازالوا يعانون من الأعراض التي أصابتهم في ليلة "العرس"، التي شهدت الواقعة، مشيراً إلى أن إحدى سيدات القرية مازالت متأثرة بشدة، نتيجة السحر الذي أصابها بحالة من فقدان الوعي، ويحاول أهالي القرية مساعدتها بكافة الطرق الممكنة.

ونفى أن يكون عصير التمر هندي "المسحور"، الذي تأثر به كل من شربه، يحتوي على أدوية أعصاب أو حبوب هلوسة، قائلاً إن مفعول الدواء ينتهي بعد فترة وجيزة، ولكن عدداً ممن تناولوا العصير تأثروا به لفترة بسيطة، بينما مازال آخرون يعانون من تأثير السحر الذي وضعته المتهمة الرئيسية في القضية بالعصير.

وتابع بقوله: "علمنا أن المتهمة عندما حضرت إلي الفرح، طلبت أن تشرب من دورق العصير، ولم تشرب من كوباية، كما شرب الناس، وجلست في الفرح حوالي نص ساعة، وبعد انصرافها حدث ما حدث"، واختتم بقوله: "لا نريد أن نفتح فيما حدث، ونريد أن نغلقه تماماً، ولكننا نسعى لعلاج المتضررين فقط، ونتمنى أن تهدأ الأمور في العزبة بعد هذا الصلح".

وكان قاضي المعارضات بمحكمة ميت غمر، قرر تجديد حبس المتهمين بالدجل وعددهم 3 متهمين، رجلين وسيدة، لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالقيام بأعمال الدجل والشعوذة بالعزبة وإفساد أحد الأفراح للانتقام من صاحبه حيث قاموا بأعمال سحر خلال الفرح مما تسبب في حدوث إغماءات وهلاوس بين أهلية العروسين كما قاموا بربط العريس ومنعه من الدخول بعروسته.

وكشفت التحقيقات أن أسرة العريس شكوا في أمر سيدة شهرتها "ظاظا" وزوجها وشاهدوا دجال توجه إليهم في ساعة متأخرة من الليل واستمر في منزلهما حتى الساعات الأولى من الصباح ورصدوا أصوات غريبة تخرج من المنزل فتوجهوا إليه وضبطه متلبسا بأعمال سحر وهو ما أثار حفيظة أهالي العزبة ودفعهم لإشعال النيران في سيارته وامتدت النيران لسيارة المتهمة وزوجها .

انتقلت الأجهزة الأمنية إلى العزبة ونجحت في السيطرة على الحالة الأمنية وإعادة الهدوء إلى العزبة وتمكنت من إلقاء القبض على 8 أشخاص بينهم شقيقي العريس وخالهما ونجلى المتهم الثالث من الطرف الأول من زوجته الأولى وشقيقيه ووجهت النيابة لهم الاتهام بحرق سيارتين .

وأكد المتهمون الثمانية في أقوالهم بالنيابة أنهم تعرضوا للسحر والشعوذة خلال الفرح بالعزبة، ما تسبب في إفساد الفرح و حدوث إغماءات وهلاوس بين المعازيم، نتيجة سحرهم في عصير تمر هندي، وتم فض الفرح وعدم تمكن العريس من الدخول بعروسته بسبب ربطه وحدوث مشاحنات بين المعازيم وأهل العروسين بدون سبب، واتهم أهالي العريس المتهمين الثلاثة الآخرين بعمل سحر في الفرح، ما تسبب في حدوث أمور جنونية، وأكدوا أنهم ظلوا تحت تأثير السحر والذي وضعته لهم المتهمة «سحر. ح. ش» الشهيرة بـ«ظاظا»، مؤكدين أنها وضعت لهم تعويذة في العصير بالفرح وكل من شرب منه أصيب بالجنون في تلك الليلة.