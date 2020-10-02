قبل العزبة المسحورة.. أفلام حذرت من السحر والشعوذة والعفاريت

ليلة مرعبة في "العزبة المسحورة"، بدأت بفرح وانتهت بحرق سيارتين، تفاصيل كثيرة وقعت في أحد الأفراح بعزبة "عفيفي"، التابعة لقرية "الرحمانية" مركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية الذي تحول إلى خناقة و تبادل الضرب بين المعازيم، بعضهم أرجع الأمر للسحر والجن والشعوذة، دون وجود سبب واضح أخر.

في عالم الفن، كان هناك أعمال سينمائية كثيرة تحدثت عن الجن، والسحر، والشعوذة، ترصد "الوطن" أبرزها في السطور التالية:

بيت الأشباح

عام 1951، تناول فيلم إسماعيل ياسين في بيت الأشباح، "حركات" سراج منير للاستيلاء على ثروة أحد الأثرياء، بالتحايل على الورثة الذين جاءوا جميعا للعيش في القصر واستلام الميراث، واستخدام بعض الأشخاص لإيهام الورثة بأن القصر "مسكون".

فيلم إسماعيل ياسين في بيت الأشباح، بطولة إسماعيل ياسين، كمال الشناوي، ثريا حلمي، سراج منير، ميمي شكيب، عبدالفتاح القصري، سيناريو علي الزرقاني، إخراج فطين عبدالوهاب.

الإنس و الجن

عام 1985 قدم فيلم الإنس والجن، للمخرج محمد راضي، تأليف محمد عثمان، بطولة عادل إمام، يسرا، عزت العلايلي، ناهد جبر، أمينة رزق.

تدور أحداث فيلم الإنس والجن، في إطار التشويق و الإثارة والرعب وعالم الأشباح والعفاريت، حول جلال الذي يقع في حب فاطمة، ويخبرها أنه من "الجن" ويظهر لها دائمًا ويحاول الفصل بينها وبين خطيبها أسامة، وتعيش "فاطمة" في صراع خوفًا من إلحاق الأذى بها وحبيبها.

التعويذة

عام 1987 تناول فيلم التعويذة، حكاية أسرة تتضمن رجل وزوجته وابنهما ووالدته وأختيه، وجميعهم مقيمين بمنزل العائلة القديم، ويسعى أحد رجال الأعمال لشراء البيت رغمًا عنهم، لتبدأ سلسلة من الأحداث المرعبة، منها احتراق أثاث المنزل.

فيلم التعويذة، بطولة يسرا، محمود ياسين، عبلة كامل، تحية كاريوكا، فؤاد خليل، تأليف وإخراج محمد شبل.

البيضة و الحجر

عام 1990 قدم الفنان أحمد زكي، حياة الدجل والشعوذة، من خلال فيلم البيضة والحجر، من خلال شخصية مستطاع مدرس الفلسفة، الذي يستأجر غرفة فوق السطوح بحي شعبي، يحترف الدجل والشعوذة مستغلًا ذكاءه وجهل المجتمع، حتى ذاع صيته وأصبح أكثر شهرة وثراءً.

فيلم البيضة والحجر، إخراج علي عبدالخالق، تأليف محمود أبوزيد، بطولة معالي زايد، ممدوح موافي، محمود السباع.