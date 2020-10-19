عاجل.. القبض على كويتية قتلت مصريا دهسا بالسيارة

ذكرت صحية "الرأي" الكويتية، أن مباحث الكويت تمكنت اليوم الاثنين، من التوصل إلى قائدة المركبة، التي دهست مواطن مصري.

وأوضحت الصحيفة، أن السيدة قالت: إنها لا تعلم عنه ولا تقصد دهسه، وأحيلت للتحقيق.

وكان مقيم بالكويت، من الجنسية المصرية، مواليد عام 1967، فارق الحياة إثر تعرضه للدهس من قبل مركبة في منطقة السالمية، وفر قائدها هربا عقب الواقعة.

وحصلت الشرطة على رقم السيارة، من أحد شهود العيان على الواقعة، ونقلت الجثة لاحقا إلى مصلحة الطب الشرعي.