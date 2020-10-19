رئيس التحرير

محمود مسلم

عاجل.. القبض على كويتية قتلت مصريا دهسا بالسيارة

كتب:

محمد حسن عامر
01:30 م | الإثنين 19 أكتوبر 2020
الشرطة الكويتية

الشرطة الكويتية

ذكرت صحية "الرأي" الكويتية، أن مباحث الكويت تمكنت اليوم الاثنين، من التوصل إلى قائدة المركبة، التي دهست مواطن مصري.

وأوضحت الصحيفة، أن السيدة قالت: إنها لا تعلم عنه ولا تقصد دهسه، وأحيلت للتحقيق.

وكان مقيم بالكويت، من الجنسية المصرية، مواليد عام 1967، فارق الحياة إثر تعرضه للدهس من قبل مركبة في منطقة السالمية، وفر قائدها هربا عقب الواقعة.

وحصلت الشرطة على رقم السيارة، من أحد شهود العيان على الواقعة، ونقلت الجثة لاحقا إلى مصلحة الطب الشرعي.

اقرأ المزيد:

انطلاق رحلات عودة 300 مصري من الإمارات إلى الكويت بعد تعرضهم للنصب

الرئيس السيسي يهنئ الشيخ مشعل الصباح على توليه ولاية عهد الكويت

جلسة تأبين أممية من نيويورك لأمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد

"سعفان" يتابع مستحقات طبيب مصري توفى بـ"كورونا" في الكويت