جلسة تأبين أممية من نيويورك لأمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد

عُقدت بالجمعية العامة للأمم المتحدة مراسم تأبين أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، بمشاركة فولكان بوزكير رئيس الدورة 75 للجمعية العامة وأنطونيو جوتيريش الأمين العام وممثلي أعضاء الأمم المتحدة.

وبعد أن ألقى جوتيريش كلمته، دعا رئيس الجمعية العامة الحضور للوقوف دقيقة صمت حدادًا على رحيل الشيخ صباح.

وتحدث خلال الجلسة رؤساء المجموعات الإقليمية بالأمم المتحدة مشيدين بإنجازات أمير الكويت الراحل.

وقال الأمين العام أنطونيو جوتيريش، إن الأمم المتحدة تشاطر الكويت الحزن على وفاة الشيخ صباح الذي كان يولي الأولوية للتعاون والعمل متعدد الأطراف كما قاد الكويت للانضمام للمنظمة الأممية عام 1963.

وأشاد "جوتيريش" بمبادرة وقيادة الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد في بعض أهم الجهود الإنسانية حول العالم، وقال إن حياة ملايين الناس قد تحسنت بسبب تعاطفه والتزامه بالعمل الإنساني.

وأعرب الأمين العام عن أخلص أمنياته للأمير الشيخ نواف الأحمد الصباح، وقال إن الأمم المتحدة تتطلع لمواصلة الشراكة والصداقة مع دولة الكويت لتعزيز السلام والاستقرار.