محافظ كفر الشيخ: تخفيص الرسوم سبب الإقبال على تقديم طلبات التصالح

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، المركز التكنولوجي بمدينة الرياض، اليوم، رافقه نائبه عمرو البشبيشي، لمتابعة تقديم طلبات راغبي التصالح على مخالفات البناء، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، واستمع المحافظ لانطباعات أهالي المحافظة حول الخدمات المقدمة بالمراكز التكنولوجية.

وقال "نور الدين" إن المحافظة قدمت كافة التسهيلات لراغبي التصالح، وخاصة بعد تخفيض سعر المتر بالمدن بنشبة تتراوح بين 35% لـ 50%، ما زاد الاقبال على المراكز التكنولوجية الـ 9 بالمدن، بالإضافة لإطلاق البوابة الالكترونية، واستقبالهم بـ 88 مدرسة بالقرى، و 13 مركزاً للمعلومات بالوحدات المحلية، ليتسنى للمواطن تقديم طلبات التصالح دون التعرض للزحام بالمراكز التكنولوجية، وحفاظاً على صحتهم، وتوفير خدمة سداد قيمة جديدة التصالح الـ 25% من خلال كارت الفيزا.

وأكد المحافظ أن المواقع الخدمية والجهات الـ 3 بمحافظة كفرالشيخ " المراكز التكنولوجية بالمدن والمراكز، و 88 مدرسة، و13مركز للمعلومات، إضافة إلى الخدمة الإلكترونية عبر موقع " محليات " شهدت إقبالاً كبيراً من المواطنين، اليوم الخميس، لتقديم طلبات التصالح، وتسديد الـ 25% كجدية تصالح، في ظل التيسيرات التي قدمتها المحافظة للراغبين في التصالح.

وأضاف أن رسوم طلبات التصالح التي تلقتها المحافظة، ستعود على المواطنين في صورة خدمات متعددة، من خلال توصيل المرافق سواء للمباني المخالفة أو للأحياء والقرى بالمحافظة، مشيدًا بأهالي المحافظة لإقبالهم على التصالح، نتيجة وعيهم بأهمية التصالح والاستجابة للدولة.

وأكد المحافظ انتظام العمل بجميع المراكز التكنولوجية طوال أيام الأسبوع، والعمل حتى الساعة السادسة مساءً، وفقًا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، والقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، للعمل على تقديم كافة التسهيلات للمواطنين المتقدمين للتصالح على تلك المخالفات، قبل انتهاء المدة المحددة.