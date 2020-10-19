نيسان تطلق الجيل الجديد من كروس أوفر: "روج" 2021

ستصل سيارة نيسان روج كروس أوفر 2021 الجديدة كليًا، إلى صالات العرض في جميع أنحاء الولايات المتحدة خلال هذا الشهر، مما يمثل إطلاق أحدث طراز جديد في إطار خطة التحول العالمية لشركة نيسان نيكست، في الولايات المتحدة.

وتتطلع نيسان إلى المستقبل بطرازات جديدة مثيرة مثل سيارة "أريا" الرياضية متعددة الاستخدامات، و"كروس أوفر" الكهربائية القادمة، وسيارة "Z Proto" التي تم الإعلان عنها خلال الفترة الماضية.

وتعمل الشركة على تحديث تشكيلة طرازاتها بمركبات جديدة ومثيرة ومبتكرة مصممة ومصممة لإثارة إعجاب العملاء.

تعتبر "Rogue" الجديدة كليًا، واحدة من أكثر سيارات نيسان "SUV"، تقدمًا على الإطلاق، وتمثل واحدة من أكثر النماذج التي تم إعادة تصميمها شمولاً في تاريخ الشركة.

بالإضافة إلى التصميم الخارجي الجريء الجديد والمقصورة الداخلية المصقولة التي تركز على الأسرة ، تتميز "روج" 2021، بأحدث تقنيات السلامة القياسية في فئتها، مثل معيار Nissan Safety Shield 360 عبر المجموعة بأكملها، كما توفر منصة السيارة الجديدة، ديناميكيات قيادة عالية المستوى وحماية قوية للركاب، كما تم تصميم "روج 2021"، لتلبية احتياجات مجموعة واسعة من العائلات، وهي تأتي مع العشرات من تقنيات نيسان الجديدة المتاحة.

ويجعل محرك "DOHC"، رباعي الأسطوانات بسعة 2.5 لتر ونظام التحكم الجديد في حركة السيارة روج، أكثر إثارة للقيادة، كما يوفر نظام "ProPILOT Assist" الجديد المزود بوصلة "Navi-link"، المساعدة في تقليل إجهاد التنقل المزدحم أو القيادة على الطريق السريع الطويل، من خلال ربط "ProPILOT Assist"، ببيانات خريطة الملاحة، ويمكن للنظام العملي تحسين سرعة السيارة لمنحنيات الطرق السريعة وتقاطعاتها ومخارجها.

ويعكس التصميم الخارجي والداخلي لسيارة "2021 Rogue" روح السيارة - متعددة الاستخدامات، ويجمع التصميم الخارجي الجاهز للمغامرة بين القوة الرياضية والمظهر المتميز.