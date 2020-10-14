بويمي ورولاند يعودان لشركة Formula E كسائقين لفريق نيسان E.dams

يعود سائقا Nissan e.dams سيباستيان بويمي وأوليفر رولاند مرة أخرى لبطولة ABB FIA Formula E لعام 2020-2021، بعد موسمين قويين مع الفريق.

سيستمر كل من Buemi وRowland، في السيارة رقم 23 ورقم 22 على التوالي، في إظهار قوة وأداء تقنية نيسان EV عديمة الانبعاثات خلال الموسم السابع من سلسلة سباقات الشوارع الكهربائية بالكامل.

احتلت نيسان إي.دامس المركز الثاني في بطولة الفرق 2019-2020، بعد أن سجلت فوزاً واحداً وخمس منصات تتويج ومركزاً صاعداً.

أعجب بويمي بسرعته في التصفيات، حيث خاض ست مباريات متتالية في التصفيات المؤهلة للقب السوبر، بينما حقق رولاند انتصارًا أولًا في السباق قبل الأخير من الموسم.

قال توماسو فولبي، المدير العالمي لرياضة السيارات في نيسان: "قام سيب وأولي بعمل رائع بالنسبة لنا، ونرحب بالاستقرار والاتساق اللذين يجلبهما الاحتفاظ بهم إلى الفريق، ونتطلع إلى البناء على نجاحاتنا السابقة، ومع ذلك فإن الفوز ليس هدفنا الوحيد في Formula E، مع كل سباق نتعلم المزيد عن كل جانب من جوانب أدائنا العالي، ونعمل باستمرار على تطوير خبرتنا في مجال السيارات الكهربائية".

وأصدر مديرا فريق Nissan e.dams Olivier و Gregory Driot هذا البيان المشترك: "إنه لأمر رائع أن يواصل سيب وأولي السباق على Nissan e.dams. كلاهما موهوب بشكل لا يصدق وأظهر بشكل مستمر عزمهما والتزامهما القوي."

كانت نيسان أول شركة مصنعة يابانية تدخل فورمولا إي في عام 2018، ودخلت العلامة التجارية هذه السلسلة لتعرض رؤيتها للتنقل الذكي من نيسان وتجلب إثارة أداء نيسان القوي للمركبات الكهربائية لعشاق السباقات في جميع أنحاء العالم، سيكون موسم 2020-2021 هو الثالث من نيسان ويأتي في وقت تستعد فيه الشركة لبدء إنتاج سيارة نيسان أريا الكهربائية متعددة الاستخدامات كروس أوفر الكهربائية الجديدة كليًا. كما أنه يتزامن مع الذكرى العاشرة لنيسان ليف ، أول سيارة كهربائية في العالم يتم تسويقها بكميات كبيرة.

قال أشواني جوبتا ، الرئيس التنفيذي للعمليات في نيسان: "تساعدنا Formula E على إظهار قوة وأداء تقنيات التنقل الذكي من نيسان". "إنها تجعل الناس في جميع أنحاء العالم متحمسين للتنقل الكهربائي والتأثير الذي يمكن أن يحدثه على حياتنا. الدروس التي تعلمناها من Formula E تساعدنا في إنشاء سيارات كهربائية أفضل لعملائنا."

بفضل التسارع القوي والتصميم الجديد الثوري للمركبة الكهربائية وتقنية مساعدة السائق الحائزة على جوائز ، تجسد أريا الجديدة كليًا رؤية نيسان لتغيير طريقة تشغيل المركبات وقيادتها ودمجها في المجتمع.