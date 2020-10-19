التضامن: 29 ألف متطوع للعمل بصندوق مكافحة الإدمان من الجامعات

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، إن دور الجامعات لا يقتصر فقط علي تقديم الخدمة العلاجية بل يمتد إلى إعداد الكوادر من خلال الدبلومات المتخصصة في قضية خفض الطلب علي المخدرات علي غرار التعاون مع كلية الآداب جامعة القاهرة.

وأضافت "القباج"، خلال افتتاح مركز علاج الإدمان بالفيوم كأول مركز حكومي بالمحافظة يقدم خدمات علاج الإدمان بالمجان ووفقا للمعايير الدولية، أن النشاط مع الجامعات يمتد لاستقطاب المتطوعين وإنشاء بيوت التطوع في مختلف الجامعات لتكون منابر للوقاية، مشيرة إلى أن 75% من متطوعي صندوق مكافحة وعلاج الإدمان البالغ عددهم 29 ألف متطوع هم من الجامعات المختلفة.

علاج 90 ألف مريض إدمان خلال الـ9 شهور الماضية

وفيما يتعلق بخدمات الخط الساخن 16023 لعلاج الإدمان، أوضحت "القباج" أن عدد المستفيدين بخدمات الخط الساخن لعلاج الإدمان علي مستوي الجمهورية بلغ 90804 مريض إدمان خلال التسعة أشهر الأولي من عام 2020، وهو يدل علي مدى التفاعل المجتمعي مع الخط والثقة في خدماته، وقد تم علاج 20% من إجمالي هؤلاء المرضي من خلال الشراكة مع المستشفيات الجامعية.

وأكدت أن الصندوق وضع خطة طموحة لتعميم خدمات علاج الإدمان بكافة محافظات الجمهورية بحلول عام 2022 لتُلبي الطلب علي الخدمة العلاجية والقضاء علي قوائم الانتظار، مشيرة إلى أن رئيس الجمهورية سيفتتح 3 مراكز علاجية نموذجية جديدة بمحافظات "البحر الأحمر، بورسعيد، ومطروح"، لنصل بعدد المراكز العلاجية إلى 26 مركز علاجي في 17 محافظة.‪ ‬‪

‬من جانبه، أهدى رئيس جامعة الفيوم الوزيرة درع الجامعة تقديراً لدورها الرائد فى العمل الاجتماعي ودعم الخدمات والأنشطة الاجتماعية والتعاون المثمر بين صندوق مكافحة الادمان والجامعة، لإنشاء مركز لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان.