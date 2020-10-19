فيديو.. مقتل مصري دهسا في الكويت

تناولت بعض وسائل الإعلام الكويتية صباح اليوم فيديو لدهس مواطن مصري في الكويت بسيارة، والتي ألقي القبض على قائدتها لاحقا بعدد البحث عنها.

وذكرت صحية "الرأي" الكويتية، أن مباحث الكويت تمكنت اليوم الاثنين، من التوصل إلى قائدة المركبة، التي دهست مواطنا مصريا.

وأوضحت الصحيفة، أن السيدة قالت إنها لا تعلمه ولا تقصد دهسه، وأحيلت للتحقيق.

وكان مقيم بالكويت، من الجنسية المصرية، مواليد عام 1967، فارق الحياة إثر تعرضه للدهس من قبل مركبة في منطقة السالمية، وفر قائدها هربا عقب الواقعة.

وحصلت الشرطة على رقم السيارة، من أحد شهود العيان على الواقعة، ونقلت الجثة لاحقا إلى مصلحة الطب الشرعي.