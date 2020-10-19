البابلي: العسومي رئيساً للبرلمان العربي
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الوطن
02:16 م | الإثنين 19 أكتوبر 2020
السيد البابلي الأمين العام المساعد للبرلمان العربي
صرح السيد البابلي الأمين العام المساعد للبرلمان العربي بأن النائب عادل عبدالرحمن العسومي قد تولى رئاسة البرلمان العربي خلفاً للدكتور مشعل بن فهم السلمي بعد صدور الأمر الملكي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بتعيين الدكتور مشعل بن فهم السلمي الرئيس السابق للبرلمان العربي نائباً لرئيس مجلس الشورى السعودي، وذلك ابتداءً من اليوم الاثنين الموافق 19 أكتوبر 2020 م.
وكان مكتب البرلمان العربي قد قرر في اجتماعه الذي عُقد في 15 أكتوبر 2020م أن يتسلم النائب عادل العسومي مهام رئيس البرلمان العربي بعد خلو منصب الرئيس وفقاً للنظام الداخلي للبرلمان العربي.