تجديد حبس المتهم باغتصاب "طالبة الدقهلية" 15 يوماً للمرة الثالثة

أمر قاضي المعارضات بمحكمة المنصورة الابتدائية، اليوم الاثنين، بتجديد حبس الطالب المتهم باغتصاب زميلته في الدقهلية، ونتج عنه حملها وإنجابها طفلة، أثبتت تحاليل البصمة الوراثية DNA أنها ابنته، إلا أنه لم يعترف بها إلي الآن، لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات، وذلك للمرة الثالثة.

وأكد المحاميان "سيد عبد المنعم" و"محمد يونس"، الموكلان بالدفاع عن المجني عليها، أن المتهم محبوس حالياً علي ذمة المحضر رقم 9103 لسنة 2018 باغتصاب المجني عليها، مؤكداً أنه بعد ظهور نتيجة البصمة الوراثية DNA والذي أثبت صحة أقوال المجني عليها، وأنها تعرضت للاغتصاب.

وأضاف "عبد المنعم" لـ"الوطن" قائلاً: "دخلنا المحكمة في قضية اغتصاب وإثبات نسب، إلا أن المتهم وقع في جرائم أخرى، واتهم المجني عليها زوراً وبهتاناً أنه على علاقة بها، وشهر بها، علي غير الحقيقة، وهي جرائم جديدة يجب أن يُحاسب عليها، بالطعن في شرفها وسمعتها".

وأضاف أن المجني عليها أصرت علي الحصول على حقها بالطرق القانونية حتى وصل صوتها إلى النائب العام، وجري فتح التحقيق في محضر الاغتصاب، بعد أن تم حفظه، في وقت سابق، ورغم وجود شاهد في الواقعة.

وجاء قرار النيابة بعد وصول التقرير الفني للطب الشرعي لتحليل البصمة الوراثية DNA لكل من المتهم والمجني عليها والطفلة، وجاءت النتيجة إيجابية، وأن الطالب هو والد الطفلة.

وكان المستشار علاء السعدني، المحامي العام لنيابات جنوب الدقهلية، أصدر قراراً بضبط وإحضار طالب رفض الاعتراف بطفلة وضعتها طالبة تُدعى "أمل"، اتهمت زميلها باغتصابها، في القضية المعروفة إعلامياً بـ"فتاة الدقهلية المغتصبة".

وقالت "أمل"، في تصريحات سابقة لـ"الوطن" إن مباحث أجا ألقت القبض على المتهم، أثناء أدائه امتحان الثانوية العامة، بعد صدور أمر من النائب العام بالقبض عليه، مشيرةً إلى أن الطب الشرعي أخذ منها ومن طفلتها عينات البصمة الوراثية.

وأكدت أنها حررت محضرين ضد الطالب من قبل، الأول اتهمته فيه بالاغتصاب، والثاني لإثبات نسب الطفلة، إلا أن المحضرين جرى حفظهما، رغم عدم استدعاء المتهم وسؤاله، موضحة أنها نشرت "فيديو" بما تعرضت له على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وحينها تلقت تهديدات بالقتل من المتهم، فحررت له محضراً اتهمته فيه بتهديدها.