الإسكان تطرح 25 ألف وحدة إسكان متوسط.. تعرف على إجراءات حجزها

طرحت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، 25 ألف وحدة سكنية كاملة التشطيب لمتوسطي الدخل في 10 مدينة جديدة.

"الوطن" تستعرض خلال التقرير التالي أبرز المعلومات عن الإعلان الجديد للوحدات السكنية المتاحة وهي كالتالي:

الإسكان تطرح 25 ألف وحدة سكنية لمتوسطي الدخل

أولا: تم طرح 25 ألف وحدة سكنية كاملة التشطيب لمتوسطى الدخل، بـ10 مدن جديدة (بدر "حدائق العاصمة" – حدائق أكتوبر – 6 أكتوبر – 15 مايو – العاشر من رمضان – العلمين الجديدة – المنيا الجديدة – ناصر "غرب أسيوط" – رشيد الجديدة – أسوان الجديدة).

ثانيًا: يتضمن الطرح وحدات بمساحة 100 م2 (3 غرف وصالة) بمبلغ جدية حجز 48 ألف جنيه، بخلاف 400 جنيه مصروفات إدارية (لا ترد ولا تسترد)، ومبلغ الدفعة الواحدة للدفعات ربع السنوية (12 دفعة)، 10 آلاف جنيه، بجانب وحدات بمساحة 110 م2 (3 غرف وصالة) بمبلغ جدية حجز 51 ألف جنيه، بخلاف 400 جنيه مصروفات إدارية (لا ترد ولا تسترد)، ومبلغ الدفعة الواحدة للدفعات ربع السنوية (12 دفعة)، 10.5 ألف جنيه، وكذا وحدات بمساحة 120 م2 (3 غرف وصالة) بمبلغ جدية حجز 55 ألف جنيه، بخلاف 400 جنيها مصروفات إدارية (لا ترد ولا تسترد)، ومبلغ الدفعة الواحدة للدفعات ربع السنوية (12 دفعة)، 11.5 ألف جنيه، بالإضافة إلى سداد 5 % من إجمالى سعر البيع النهائى للوحدة لوديعة الصيانة، ويتم سداد نحو 65 % من باقى إجمالى سعر بيع الوحدة النهائى بالتمويل العقاري.

نظام السداد:

ثالثًا: يتم سداد ثمن الوحدة المتبقي بنظام التمويل العقارى بسعر عائد 8% سنويًا (متناقصة) لمدة تصل إلى 20 عامًا، وفقًا لشروط مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري لمتوسطي الدخل الصادرة في ديسمبر 2019 وتعديلاتها، ولا يتجاوز الحد الأقصى لقسط التمويل 40 % من صافي الدخل الشهري، بزيادة سنوية تصل إلى 7%، حيث يتم حسابه طبقًا لسعر بيع الوحدة ودخل وسن صاحب الطلب.

الشروط الواجب توافرها في المتقدمين لحجز وحدات متوسطي الدخل:

1- يجب أن يكون المتقدم شخصًا طبيعيًا مصري الجنسية.

2- ألا يقل سنه عن 21 عامًا في تاريخ نهاية الإعلان.

3 -أن يكون المتقدم من متوسطي الدخل، ولا يزيد صافى دخله السنوي من جميع مصادر دخله عن 108 آلاف جنيه سنويًا للأسرة "بما يُعادل 9 آلاف جنيه شهريًا" وعن 84 ألف جنيه سنويًا للأعزب "بما يُعادل 7000 جنيه شهريًا".

4 - لا يحق للمتقدم أو الأسرة (الزوج / الزوجة / الأولاد القصر) التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية في المدن الجديدة والمحافظات في الإعلان الواحد، وألا يكون قد سبق تخصيص وحدة أو أرض سكنية للمتقدم أو للأسرة "الزوج / الزوجة / الأولاد القصر" أيًا كان نوعها بالمدن الجديدة أو المحافظات، سواء كانت في حوزته أو تنازل عنها للغير أو بالشراكة مع آخرين أو آلت للمتقدم أو الأسرة بالتنازل من الغير، وألا يكون المتقدم أو الأسرة (الزوج / الزوجة / الأولاد القصر) قد استفاد بقرض تعاوني أو دعم من المشروع القومي للإسكان أو إحدى الجهات العامة التى تقدم دعماً للحصول على وحدة سكنية، أو مالكًا لمسكن أو آل إليه بالإرث الشرعي، أو استفاد من مبادرات التمويل العقاري الصادرة من البنك المركزي بقرارات مجلس إدارته بتاريخ فبراير 2014 أو بتاريخ ديسمبر 2019 وتعديلاتهما.

التخصيص إلكترونيًا:

5 - يتم التخصيص إلكترونيًا عن طريق قرعة عشوائية بالحاسب الآلي لكل دور، وفي حالة زيادة عدد الحاجزين من ذوي الاحتياجات الخاصة عن نسبة 5% من عدد الوحدات المُتاحة بالمدن المعلن عنها تكون الأولوية، طبقًا للترتيب التالي:

المتزوج ويعول (شاملاً: الأرمل/ة ويعول - المطلق/ة ويعول) والأولوية للأصغر سنًا وفي حالة تساوي السن تكون الأولوية للأسرة الأكثر عددًا، ثم المتزوج والأولوية للأصغر سنًا، ثم الأعزب والأولوية للأصغر سنًا، وفي حالة زيادة عدد الحاجزين غير متضمنين ذوي الاحتياجات الخاصة عن عدد الوحدات السكنية المتاحة، بعد خصم الوحدات السكنية المُخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة بالمُدن المعلن عنها يتم عمل قرعة إلكترونية عشوائية لترتيب الحاجزين.

الإسكان تطرح 25 ألف وحدة إسكان متوسط تعرف على إجراءات حجزها:

كان الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، أوضح أن طرح هذا العدد الكبير من الوحدات السكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتوفير وحدة سكنية لكل مواطن مصري، حيث تعمل الوزارة على توفير سكن لائق لكل شرائح المجتمع، وتحقيق رغبة المصريين في تملك المسكن الخاص بهم.

وكان "الجزار" أكد أنه بالنسبة لوحدات محدودى الدخل، فإن الدولة تتحمل دعمًا غير مباشر يُقدر بـ(210 : 280 ألف جنيه) لكل وحدة سكنية، وذلك قيمة (تكلفة تنفيذ المرافق العامة + قيمة الانتفاع بالأرض + الأعباء التمويلية + دعم عائد التمويل العقارى)، بخلاف أي فروق أسعار قد تطرأ أثناء التنفيذ، بجانب تقديم الصندوق دعمًا نقديًا مباشرًا للمواطن يتراوح بين 50 و60 ألف جنيه حسب مستوى الدخل، ويُخصم من سعر بيع الوحدة، وبالنسبة لوحدات متوسطي الدخل، تتحمل الدولة دعمًا غير مباشر يُقدر بـ(190 : 250 ألف جنيه) لكل وحدة سكنية، وذلك قيمة (الانتفاع بالأرض + دعم عائد التمويل العقاري)، بخلاف أي فروق أسعار قد تطرأ أثناء التنفيذ.