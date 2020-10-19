لو معندكش إنترنت في البيت.. إليك البدائل التعليمية لباقات الإنترنت

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، التنسيق والاتفاق مع وزارة الاتصالات، لتوفير باقات إنترنت للطلاب مخفّضة التكاليف، ليتمكن الطلاب من استخدامها خلال العام الدراسي الجديد، وذلك في ظل نظام التعليم الهجين، الذي يجمع بين التعليم التقليدي والتعليم عن بعد.

ويعاني الكثير من الطلاب في المنازل أحيانًا لعدم توافر خدمة الإنترنت لأي سبب، لذا تقدم "الوطن" بعض البدائل التعليمية الأخرى التي لا تعتمد على الإنترنت، وهي على النحو التالي:

قناة مدرستنا

وتبث القناة برامجها على تردد 12303 الاستقطاب أفقي ومعدل الترميز 27500، ومعامل تصحيح الخطأ 5/6، وتقدم خدماتها التعليمية إلى طلاب الصف الرابع الابتدائي حتى الصف الثالث الإعدادي، وتعمل على مدار الـ24 ساعة، إذ يبدأ بث القناة من الساعة 8 صباحًا حتى الساعة 1 ظهرًا وتكون مدة الحصة نصف ساعة، ومن الساعة 1.30 ظهرًا وحتى 2 صباحًا ستكون إعادات وموضوعات أخرى.

قناة مصر التعليمية 2020

وتبث القناة برامجها على تردد 1747، ومعدل الترميز: 27500، اسم القناة على الرسيفر: EDU 1- تردد 11747 رأسي- القمر الصناعي: Nile Sat نايل سات - الاستقطاب: رأسي V - معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

قناة مصر التعليمية مباشر

وهي خاصة بالتعليم الابتدائي وحتى الشهادة الإعدادية: معدل الترميز: 27500- التردد: 12380- القمر الصناعي: Nile Sat نايل سات- اسم القناة على الرسيفر: EDU 2- تردد 12380 أفقي- الاستقطاب: أفقي H- معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

القناة التعليمية المصرية 1

وهذه القناة خاصة بالمرحلة الثانوية والدبلومات الفنية والأزهرية: معدل الترميز: 27500- التردد: 11757- اسم القناة على الرسيفر: EDU 1- تردد 11757 أفقي- القمر الصناعي: Nile Sat نايل سات- الاستقطاب: أفقي H- معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

ويمكنك التعرف على الباقات الأنسب للطلاب للدراسة عبر المنصات الإلكترونية من هنــــــــــــا.