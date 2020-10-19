إياتا: اختبار سريع لكورونا قريبا قبل إقلاع الطائرات يلغى الحجر الصحي

يعمل الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا" على إنشاء نظام جديد للكشف عن فيروس كورونا، ليحل محل الحجر الإلزامي للمساعدة في إحياء صناعة الطيران التي دمرها تفشي الفيروس.

وقال نائب الرئيس الإقليمي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في اياتا، كونراد كليفورد، إن الاتحاد يعمل مع منظمة الطيران المدني الدولي، ومنظمة الصحة العالمية لوضع أنظمة اختبار سريعة لكوفيد - 19 وقابلة للتطوير وبأسعار معقولة، وفقا لقناة "العربية".

وأوضح "كليفورد" في مقابلة مع تلفزيون بلومبيرج: "نحن بحاجة إلى الاختبار لأننا نريد التخلص من الحجر الصحي".. مضيفًا: "رأينا حتى الآن أنه في حالة تطبيق حجر لمدة 14يوما، فإن هذا الأمر مشابه تماما لإغلاق الحدود".

وقال "كليفورد"، إن إياتا ستفضل أن يتم إجراء الاختبار الخاص بكورونا قبل المغادرة وهذا الأمر مثالي، إذا تمكنا من العثور على دول ذات مستويات مماثلة من مخاطر كورونا مثل سنغافورة وهونغ كونغ، فإن هذا الأمر يزيل الحاجة إلى إجراء مزيد من الاختبارات.

واتفقت كل من سنغافورة وهونج كونج الأسبوع الماضي على فتح حدودهما أمام كل منهما الآخر، لأول مرة منذ 7 أشهر، وأعفت الأشخاص في كلا البلدين من إجراء حجر صحي، ما يساهم في عودة الروابط بين المركزين الماليين الرئيسيين في آسيا.

وقال "كليفورد"، إن الاختبار يجب ألا يقل عن 10 دولارات.

وحذر الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا" من أن تضرر قطاع الطيران والاقتصادات في الشرق الأوسط من وقف نشاط السفر الجوي، بسبب جائحة كوفيد-19، آخذ في التفاقم.

وقال: "ستُفقد 1.7 مليون وظيفة في الشرق الأوسط في قطاع الطيران والقطاعات التي يدعمها في 2020"، ويشكل هذا تقريباً نصف طاقة التوظيف المرتبطة بالطيران في المنطقة البالغة 3.3 مليون وظيفة.