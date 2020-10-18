حظك اليوم الأحد 18-10-2020 برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي

شخصية مولود برج الثور هادئة وعملية، يحب إنجاز مهامه بنفسه، يخطو خطوات بطيئة في مستقبله إلا أنّه ينجز ما يريد.

وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي، وذلك وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك وعليك أن تخفف من انفعالاتك ولا تتسرع في قراراتك.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

رغم الإرباكات تستطيع أن تتجاوز خلافا عابرا مع شركاء الحياة إذا أقمت وزنا لرغبات شريكك.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنانة ساندي، ويوافق تاريخ ميلادها 22 أبريل.