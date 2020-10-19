محافظ البحيرة: الكشف على 367 ألف مواطن للحد من مخاطر الأمراض المزمنة

قال اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، إنه فى إطار متابعة فعاليات مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية "100 مليون صحة" بهدف علاج الأمراض المزمنة والاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوى، من خلال الوحدات الصحية والمراكز الطبية والعيادات الخارجية بالمستشفيات والقوافل الطبية، والتي تم تجهيزها لاستقبال المرضى لتقديم الخدمات الطبية والصحية لهم، وصرف العلاج بالمجان تم فحص 367 ألف مواطن بنطاق المحافظة، بهدف الاكتشاف المبكر والحد من مضاعفات الأمراض المزمنة، مثل مرض السكرى وارتفاع ضغط الدم والسمنة، بالإضافة إلى الاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي من الأمراض المزمنة.

وشدد محافظ البحيرة، على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بكميات كافية لتنفيذ المبادرة وتحديد أماكن العمل بالنسبة للأماكن الثابتة والعيادات المتنقلة وتوفير القوي البشرية اللازمة للمبادرة وتدريب فنيين الإحصاء على إدخال البيانات بالبرنامج.

ومن جانبه أشار الدكتور محمود طلحة وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، إلى أنه يتم تقديم الخدمة الطبية من خلال 164 موقع بوحدات ومراكز صحة الأسرة بالإضافة إلى 38 فريق متحرك و47 موقع ثابت بخلاف وحدات ومراكز صحة الأسرة وتستهدف المبادرة جميع المواطنين من سن 40 فأكثر.

وأوضح أن الفرق الطبية تعمل طوال أيام الأسبوع من الساعة 9 صباحا وحتى 9 مساء، مؤكدا أنه تم توجيه جميع الفرق العاملة بالمبادرة بتنظيم المترددين وتحقيق التباعد الاجتماعي والالتزام بالإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا المستجد، وتستمر حتى 31 ديسمبر 2020.

وفي وقت سابق، صرح الدكتور محمد زمزم، مدير المشروعات بمؤسسة صناع الخير بالبحيرة، إنه تم إجراء عدد 6 عمليات قلب ما بين تركيب دعامتين وثلاث دعامات ضمن مبادرة نبض حياة، للأسر الأولى بالرعاية بنطاق المحافظة، بتكلفة إجمالية حوالى 240000 جنيه، حيث يتم تحديد الحالات المستحقة والأولى بالرعاية، من خلال أبحاث ميدانية للوصول إلى الفئات المستهدفة وذلك بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي.