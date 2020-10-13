محافظ القليوبية: الكشف على401 ألف مواطن للحد من مخاطر الأمراض المزمنة

تفقد اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، الوحدة الصحية بقلما التابعة لمركز ومدينة قليوب، اليوم، لمتابعة مبادرتي "الأمراض المزمنة وتنظيم الأسرة" رافقه الدكتور حمدي الطباخ، مدير مديرية الصحة، ومجدي نجاح رئيس مدينه قليوب.

وقال المحافظ، إن مبادرة الأمراض المزمنة، فحصت401 ألف مواطن بنطاق المحافظة، بهدف الاكتشاف المبكر والحد من مضاعفات الأمراض المزمنة، مثل مرض السكر، وارتفاع ضغط الدم، والسمنة، بالإضافة إلى الاكتشاف المبكر لأمراض الكلى، موضحا أن المبادرة تستهدف 1167384 مواطنًا ومواطنة، من خلال 11 إدارة صحية و495 فرقة تعمل بالمحافظة.

وبالنسبة لمبادرة تنظيم الأسرة، جرى فحص 30 ألف سيدة، حيث انطلقت المرحلة الأولى يوم الأحد الموافق 11 أكتوبر، وتستمر حتى الخميس 15 أكتوبر بإدارات طوخ، والقناطر الخيرية، والعبور، وكفر شكر، وقليوب، وحي شرق شبرا الخيمة، وستنطلق المرحلة الثانية يوم الأحد الموافق 18 أكتوبر، وتستمر حتى الخميس الموافق 22 أكتوبر بإدارات بنها، وقها، وشبين القناطر، والخانكة، وحي غرب شبرا الخيمة.

وتستهدف الحملة الكشف على السيدات في سن الإنجاب، عبر 11 إدارة صحية، و205 عيادات لتنظيم الأسرة بالوحدات الثابتة، و18 عيادة متنقلة لتنظيم الأسرة، تضم العديد من الخدمات مثل السونار والباطنة والأطفال.

وأكد توجيه جميع الفرق العاملة بالمبادرة إلى تنظيم المترددين وتحقيق التباعد الاجتماعي والالتزام بالإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا المستجد.

وأشار الهجان إلى استعداد الوحدات الصحية، والمراكز الطبية، والعيادات الخارجية بالمستشفيات والقوافل الطبية، لاستقبال المرضى لتقديم الخدمات الطبية والصحية، وصرف العلاج بالمجان، مضيفًا أن الحملة تجرى من خلال العيادات الثابتة بالوحدات والمراكز الصحية، بالإضافة إلى العيادات المتنقلة على مستوى المحافظة.

وشدد خلال جولته بالوحدة الصحية على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بكميات كافية لتنفيذ المبادرة، وتحديد أماكن العمل بالنسبة للأماكن الثابتة والعيادات المتنقلة، وتوفير القوى البشرية اللازمة لمبادرة، وتدريب فنيين الإحصاء على إدخال البيانات بالبرنامج.