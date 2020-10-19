رئيس مجلس الشيوخ لـ"الوطن": اتطمئن المصريين.. بلدنا على الطريق الصحيح

قال المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، إن مصر تسير على الطريق الصحيح.

وأضاف رئيس مجلس الشيوخ في تصريح لـ"الوطن": "اتطمئن كل المصريين، وأشكرهم على ثقتهم، وهذه مسؤلية كبيرة نسأل الله توفيقنا جميعاً".

وخاض المستشار عبدالوهاب مسيرة من الترحال في أكثر من موقع داخل الهيئات القضائية، وقبلها العمل في الجهاز المركزي للمحاسبات، إلى جانب عمله الحزبي رئيسا لحزب مستقبل وطن، قبل انتخابه أمس رئيسًا لمجلس الشيوخ.

وُصف "عبدالرازق" بـ"القاضي الرحالة"؛ بسبب عمله في أكثر من موقع داخل الهيئات القضائية، مختتما مسيرته المهنية على منصة المحكمة الدستورية العليا، كما كرّمه الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأعطاه وسام الجمهورية من الطبقة الأولى عن سنوات عطائه وما بذله من جهد وتفان في إنفاذ القانون وحماية العدالة والحفاظ على حقوق المجتمع والمواطنين، حسب ما ورد في بيان رئاسة الجمهورية.

سجل مشرف لرئيس مجلس الشيوخ في العمل القضائي

أشرف على أول انتخابات رئاسية عقب ثورة 30 يونيو70 عاما، هي عمر ابن محافظة المنيا، الذي انضم لعضوية اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، التي أشرفت على أول انتخابات رئاسية عقب ثورة 30 يونيو والإطاحة بحكم الجماعة الإرهابية، وبحكم أقدميته جرى تصعيده كنائب أول للمستشار أنور العاصي رئيس المحكمة ورئيس اللجنة في ذات الوقت، عقب تولي المستشار عدلي منصور رئاسة الجمهورية.

حصل عبدالوهاب عبدالرزاق على ليسانس الحقوق عام 1969 بتقدير عام جيد من جامعة القاهرة، وفي عام 1970 عُين بالجهاز المركزي للمحاسبات، وفي عام 1971 عين بالسلك القضائي كمعاون للنيابة العامة.

ترك عبدالرازق العمل في النيابة العامة والتحق بمجلس الدولة كمندوب مساعد عام 1978، ولأنه رحال بين الهيئات القضائية، انتقل للعمل مستشارا بهيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا عام 1988 ثم نائبا لرئيس المحكمة الدستورية عام 2001.

اختصاصات هامة لمجلس الشيوخ

ويتمتع مجلس الشيوخ بعدد من الاختصاصات الهامة التي حددها الدستور، وهي:

دراسة واقتراح ما يراه كفيلاً بتوسيع دعائم الديمقراطية

دعم السلام الاجتماعى

يؤخذ رأيه فى الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور

يؤخذ رأيه فى مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية

يؤخذ رأيه فى معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة

يؤخذ رأيه فى مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التى تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب

يؤخذ رأيه فيما يحيله رئيس الجمهورية إليه من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها فى الشئون العربية أو الخارجية