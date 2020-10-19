محافظ الإسكندرية: عدد الناخبين 4 ملايين و67 ألف و901 ناخبا بـ6 لجان

اجتمع اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، مع جميع الأجهزة المشاركة في عملية انتخابات عضوية مجلس النواب بنطاق المحافظة، التي تجرى بالإسكندرية ضمن محافظات المرحلة الأولى على مدار يومي 24 و25 أكتوبر الجاري، جاء ذلك للوقوف على كل التجهيزات والإجراءات التي تم تنفيذها.

وأوضح محافظ الإسكندرية، أن إجمالى عدد الناخبين يبلغ 4 ملايين و67 ألف و901 ناخب، مشيرا إلى أن المحافظة تضم 6 لجان عامة، و636 مركز ومقر انتخابي، و‏1160 لجنة فرعية، مؤكدا على انعقاد غرفة العمليات المركزية بالديوان العام، لكل المديريات وشركات المرافق، والتواجد للأحياء ميدانيا على مدار الساعة، قبل وأثناء فترة الانتخابات، وحتى إعلان النتيجة، وذلك لمتابعة سير العملية الانتخابية، ومدى الإقبال على اللجان، واستقبال كل البلاغات من المواطنين، ورصد أى مخالفات أو شكاوى خلال فترة الانتخابات والإسراع في حلها.

على الصعيد ذاته؛ استعرض الشريف جميع الإجراءات والتجهيزات التي تم تنفيذها بنطاق محافظة الإسكندرية، ومنها تجهيز المقرات والمراكز الانتخابية، لافتا إلى أنه تم التنسيق مع مديرية التربية والتعليم وهيئة الأبنية التعليمية والشباب والرياضة والمنطقة الأزهرية بالإسكندرية، والجهات الأخرى المشاركة.

وأكد توفير أماكن لاستراحة كبار السن وذوي القدرات الخاصة، والأخذ في الاعتبار الإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، واتباع اشتراطات التباعد، والقيام بأعمال التطهير والتعقيم للجان الفرعية بالمراكز الانتخابية.

وكلف المحافظ رؤساء الأحياء، بالمرور على مواقع اللجان حتى انتهاء العملية الانتخابية، مع مراجعة موقف النظافة والمخلفات والإشغالات، بالقرب من لجان التصويت، وتلافي وجود أي تجمعات للمياه، ومراجعة الإضاءة العامة خلال الفترات المسائية.

وكذا إنشاء غرفة عمليات بكل حي، والتنسيق مع شركات المرافق على مدار 24 ساعة، مع قيام شركة الكهرباء، بتدعيم الأحياء بأطقم للتدخل السريع، متواجدين داخل الحي بالإضافة إلى فرق متنقلة.

وفيما يخص بتكليفات المحافظ لشركات المرافق والخدمات فتم التشديد علي قيام شركة توزيع الكهرباء بتنفيذ خطة عدم انقطاع التيار الكهربي عن المراكز الانتخابية وتوفير تغذية من المحطات البديلة في حالة أي حدث عرضي، ورفع درجة الاستعداد الكامل بجميع وحدات الديزل المتنقلة، كمصدر تغذية بديل لمواجهة أي أزمة والتنسيق مع الأحياء من خلال فرق الطوارئوالتأكيد على قيام شركة الكهرباء بتأمين اللجنة العامة بعمل مغذيات بديلة، وكذا قيام شركات المرافق (الصرف الصحي والغاز والاتصالات) بتفعيل غرفة العمليات وتوفير أطقم للتدخل السريع عند الاحتياج.

وفيما يخص القطاع الصحي فتم توفير عددا من الكراسي المتحركة للجان لمساعدة كبار السن والمرضى، فضلا عن التشديد على رفع درجة الاستعداد بالإسعاف والمستشفيات المخصصة لتأمين عملية الاقتراع، مع توفير عدد من الأسرة اللازمة بالمستشفيات لمواجهة اي حدث مع قيام مديرية الشئون الصحية بالتنسيق مع الهيئة العامة للتأمين الصحي ومستشفيات جامعة الاسكندرية ومستشفيات القوات المسلحة في حالة الضرورة.