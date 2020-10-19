الزهور الملونة تزين طرقات مكتب رئيس مجلس الشيوخ

أنتم أولى العزم بعلمكم وخبراتكم في شتى مجالات الحياة.. بهذه الكلمات بدأ المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، علاقته بأعضاء المجلس، والبالغ عددهم 300 عضوا، وذلك فى الجلسة الإجرائية لمجلس الشيوخ أمس، التي شهدت انتخاب كل من رئيس ووكيلي المجلس.

وتزينت الطرقات المؤدية لمكتب رئيس مجلس الشيوخ الجديد، بباقات الورد والزهور الملونة، لتهنئته بتولي هذا المنصب التشريعي الهام.

منذ لحظة صعود المستشار "عبدالرازق" لمنصة القاعة، عقب اختياره رئيسا لمجلس الشيوخ، أزاح هذا الرجل صاحب الخبرات الواسعة عن كاهله، عباءة الحزب الذى يرأسه وهو حزب مستقبل وطن، الحاصل على أغلبية المقاعد، ليرتدي مرة أخرى عباءة القاضي، ويحكم بين النواب بميزان التشريع وليس الأكثرية الحزبية.

بلغة صريحة قالها رئيس المحكمة الدستورية السابق المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ لنوابه في الجلسة الافتتاحية أمس:

مهمتكم ليست يسيرة، بل هي عظيمة تحتاج العزم من أولى العزم، ولما لا فالتنوع الذى يشهده هذا المجلس بين الخبرات والكفاءات، مؤشر صريح بأن هذة الغرفة النيابية، سيكون لها دور قوى فى الحياة التشريعية.

يأتى ذلك فى الوقت الذي بدا على غالبية أعضاء مجلس الشيوخ، ارتياحهم من تولى المستشار "عبدالرازق" المسئولية.

وهو ما ظهر فى الأحاديث الجانبية بين النواب، لا سيما بعد أن أفسح هذا الرجل صاحب القامة القضائية الكبيرة، للمستشار فرج الدري عضو مجلس الشيوخ بالتعيين، الذى كان يشغل منصب أمينا عام لمجلس الشورى السابق لسنوات طويلة، مساحة للحديث عن أهمية هذه الغرفة فى الحياة التشريعية فى مصر، وذلك فى الجلسة البرلمانية أمس.

ويعد المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، واحدا من القامات القضائية الهامة فى تاريخ المحكمة الدستورية، ويعد شاهدا على الواقعة الشهيرة بحصار المحكمة الدستورية من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية، حتى يتم إثناؤهم عن إصدار حكم في دعوى حل مجلس الشعب إبان توليهم مسئولية البلاد.