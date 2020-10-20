مصدر: لا مناطق عشوائية جديدة وعدم إقامة عقار دون جراج بالقاهرة

قال مصدر إن الاشتراطات البنائية الجديدة التى يتم مناقشتها حاليا لضبط الجانب العمرانى بالقاهرة يتم بواسطة لجنة من الخبراء والمختصين فى التخطيط العمرانى من أساتذة الجامعات مع وزارة الإسكان، مضيفا لـ"الوطن" أنه لن يتم السماح بإقامة أي عقار في القاهرة لا يلتزم بالاشتراطات البنائية التي توجب وجود جراج لاستيعاب سيارات قاطنيه للقضاء على ظاهرة الانتظار الخاطئ بالشوارع.

وأشار إلى أنه لن يسمح مرة أخرى بفوضى البناء العشوائى حيث لن يتم السماح بإقامة مناطق عشوائية أخرى في ظل خطة الدولة للقضاء على العشوائيات غير الآمنة من القاهرة بنهاية العام الجارى حيث ستكون كل المناطق مخططة، علاوة على عدم السماح بوجود عقارات ذات ارتفاعات كبيرة وتشوه المظهر الحضارى وتؤدي إلى الضغط على الخدمات والمرافق، علاوة على أن هناك مناطق سيتم وقف البناء فيها وعدم إصدار أي تراخيص بناء.

ولفت إلى أنه يتم العمل على استعادة الوجه الحضارى للعاصمة والقضاء على التشوهات التى أصابتها خلال العقود الماضية ولن يتم السماح بأى مخالفات بناء جديدة حيث سيكون لكل عقار بطاقة بها كل تفاصيل العقار من رخصة وحالته الإنشائية وعدد الأدوار والمرافق ولن يسمح بأي تجاوز جديد.

من ناحية أخرى، تلقت محافظة القاهرة تحذيرًا من هيئة الأرصاد الجوية، بسقوط أمطار متوسطة أيام الأربعاء والخميس والجمعة على أحياء القاهرة.

وقال مصدر بمحافظة القاهرة لـ"الوطن"، إنه تم رفع درجة الاستعداد بمختلف الأحياء، من تطهير بالوعات تصريف مياه الأمطار وعددها 18 ألفا و400 بالوعة، والدفع بمعدات وسيارات شفط بالمحاور والأنفاق ومطالع ومنازل الكباري، علاوة على تجهيز وتطهير 33 نفقًا بمختلف نواحي العاصمة، ومنها نفق أحمد بدوي والتسعين الشمالي والجنوبي وأحمد بدوي والثورة وكمال الدين صلاح على الكورنيش ويوسف عباس.

من ناحية أخرى، قال المهندس عادل حسن، رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى، إنه جار تنفيذ مشروع ضخم لمواجهة مياه الأمطار والسيول في منطقة الأوتوستراد عند المنصة في محاولة لتفادي ما حدث فى الأعوام الماضية من غرق منطقة الأوتوستراد.

وأضاف حسن لـ"الوطن"، أن هناك خطتين يُجرى تنفيذهما حاليًا، الأولى عبارة عن إنشاء نفق قطره 1200 ملم أي متر و20 سنتيمترًا وبطول 3 كيلومترات، يبدأ من المنصة ويسير في طريق الأوتوستراد ويدخل شارع إسماعيل الفنجري وبعدها يدخل شارع ممدوح سالم حتى امتداد رمسيس، وكله عبارة عن أنفاق تحت سطح الأرض.

وأشار إلى أن الخط يعمل بنظام الأنفاق تحت الأرض، أما فوق سطح الأرض ففي كل 200 متر سيتم إقامة "بيارة" وتمت معاينة بعض أماكن تلك الغرف لبدء العمل فيها، مؤكدًا أن هذا المشروع يستغرق عامًا للتنفيذ.

ولفت رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى، إلى أنه في نفس الوقت يتم بالتنسيق مع القيادات وبعض الجهات للبدء فى تنفيذ حل عاجل لاستيعاب موسم المطر العام الجاري من خلال عمل بيارة ضخمة خلف المنصة، على أن يتم ربط الخطوط القديمة عليها لاستيعاب المياه، مشيرًا إلى وضع طلمبات وخط طرد قطر صغير يسير من الأوتوستراد إلى نادى السكة الحديد بطول 2.5 كيلو متر، حتى يتم تركيبه وإنجازه في أسرع وقت، وتم البدء في تنفيذ الحل العاجل خلف المنصة وإنجازه يستغرق من 3 أسابيع إلى شهر.