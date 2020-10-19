محافظ القاهرة: رفع كفاءة المسطحات الخضراء بطول 8 كيلو بشارع صلاح سالم

تفقد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، أعمال تطوير وتجميل الجزيرة الوسطى بشارع صلاح سالم والتي تشمل رفع كفاءة المسطحات الخضراء واللاند سكيب والإنارة فى المنطقة الممتدة من نزلة كوبرى المطار حتى ميدان العباسية بطول 8 كم.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن هذه المنطقة هى أول ما يقابل السائح عند قدومه إلى مصر، مطالبا بتكثيف التشجير وتوزيعه خاصة حول التمثال الأثرى الذى يتوسط الجزيرة الوسطى.

وقال اللواء إيهاب الشرشابى، رئيس هيئة النظافة والتجميل بالقاهرة، إن أعمال التطوير تقوم بها الهيئة بالتعاون مع إحدى مؤسسات المجتمع المدنى وتتضمن استخدام الإضاءة الحديثة فى إبراز أعمال التشجير.

من ناحية أخرى، قال اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، إن العاصمة بها نحو 2.5 مليون طالب وطالبة بمراحل التعليم المختلفة موزعين على 55 ألف فصل بنظام الأيام التبادلية لتقليل الكثافات وتوفير مناخ صحى آمن لإتمام العملية التعليمية، مؤكدًا أن توزيع الطلاب داخل الفصول يتم بطريقة تحقيق أكبر قدر من التباعد.

ووجه عبدالعال التهنئة للتلاميذ بمناسبة بدء العام الدراسى ونصر أكتوبر والمولد النبوى الشريف، قائلا: "حرب أكتوبر العظيمة التي عبرت من خلاله مصر الهزيمة إلى النصر، وبدأت نهضتها الحديثة".

وطمأن محافظ القاهرة الأهالى والطلاب بأن الدولة اتخذت كافة التدابير الإحترازية والوقائية التى تضمن سلامة الطلاب، مشيراً إلى أنه على الطالب اتباع الإجراءات الوقائية والصحية التى تضمن سلامة الجميع.

وأشار إلى وجود غرفة للزائرة الصحية وغرفة للعزل بكل مدرسة لاستقبال الحالات المشتبه باصابتها إن وجدت متوافر بها كافة المستلزمات، منوهاً إلى أنه تم التنسيق مع وزارة الصحة لتواجد منسق فى كل منطقة طبية للتواصل مع الإدارة التعليمية والزائرة الصحية بالمدارس والتأكد من وجود الإسعافات الأولية.

وشدد عبدالعال على مديرى المدارس والمشرفين بمراعاة تنظيم عملية دخول وخروج الطلاب لمنع التزاحم والتواجد المستمر للزائرة الصحية بالمدارس وتوفير المناخ الملائم للطلاب والالتزام التام بالإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا من ارتداء الكمامات وتحقيق التباعد، مؤكداً على رؤساء الأحياء بمنع تواجد الباعة الجائلين والإشغالات بمحيط المدارس ورفع المخلفات أولاً بأول.