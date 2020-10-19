الصحة: لم نسجل أي إصابات بكورونا بين طلاب المدارس بعد الدراسة حتى الآن

كشف مصدر مسؤول بوزارة الصحة والسكان، عن عدم تسجيل أي حالة مصابة بفيروس كورونا بين الطلاب حتى هذه اللحظة.

وتابع المصدر في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أنه لم يتم غلق المدارس بسبب أحوال الطقس، وفي حالة سوء الأحوال بدرجة زائدة وتعرض الطلاب للخطر، سيتم مناقشة الأمر والصالح سيتم فعله على الفور، ولكن حتى الآن، لا نية لغلق أي مدرسة.

وأضاف المصدر، أن هناك تعاون بين وزارتي الصحة والتعليم بشكل يومي، للاطمئنان على الطلاب، من خلال غرف العمليات المركزية بين المديريات الصحة، لافتا إلى الخطة الوقائية التي وضعتها وزراة الصحة للوقاية من تعرض أي طالب للإصابة بفيروس كورونا، وتشديد الرقابة علي كل التعليمات التي وضعتها الوزارة، خاصة وجود الزائرات الصحيات لتفادي أي مشكلة أو إصابة أي طالب، والمسح الحراري الإجباري على الطلاب، والتوعية المستمرة بخطورة الفيروس.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، خروج 90 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 98247 حالة حتى امس

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 127 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 11 حالة جديدة.

وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى هو 105424 حالة من ضمنهم 98247 حالة تم شفاؤها، و6120 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية