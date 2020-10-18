"الصحة" تنصح بتغيير الكمامات بعد ارتدائها بـ10 ساعات

قالت الدكتورة جيهان العسال، نائب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إنه لا يجب أن يرتدي المواطنون الكمامات لفترات طويلة، إذ تتراوح مدة الارتداء ما بين 8 ساعات إلى 10 ساعات.

وأضافت العسال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، الذي يعرض عبر شاشة "الحدث اليوم": "بعد 10 ساعات قد تدخل الميكروبات والجراثيم إلى الجسم، ويجب تغييرها بعد 10 ساعات، ويجب الحرص على ارتدائها طيلة فترة التواجد في الأماكن المزدحمة مع إمكانية خلعها عند التواجد بشكل منفرد".

وتابعت: "مفيش حاجة اسمها تقوية المناعة، والحياة الطبيعية والصحية وتناول الغذاء الصحي وممارسة الرياضة ومكونات طبيعية للفيتامينات للحفاظ على المناعة بشكل طبيعي".

وأكدت، أنه لا سبيل للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد إلا بالتوصل إلى لقاح فعال ضده، لافتةً إلى أن العالم يجرب تجارب إكلينيكية مختلفة على مواد متنوعة في محاولة لإيجاد علاج، ومن ضمنها النباتات الطبيعية ومنها الشيح السيناوي.

وقالت الدكتورة العسال، في وقت سابق لـ"الوطن"، إن الحديث عن موعد محدد للموجة الثانية لفيروس كورونا فى مصر يعد " فتي وشائعات".

وأضافت: نحن مستعدون لأسوء السيناريوهات المتوقعة لفيروس كورونا، ووزارة الصحة واللجنة العلمية تعمل جاهدة بشكل مستمر على تحديث البروتكول العلاجي ليتناسب مع كل الفئات العمرية".

وأكدت أن بروتكول العلاج المصري يعد من أفضل البروتكولات الموجودة على مستوى العالم وساهم بشكل كبير في ارتفاع نسبة الشفاء وانخفاض معدل الوفاة وقلة الحاجة لأسر الرعاية.