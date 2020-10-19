نحلة: من اليوم لم أعد نقيبا للمرشدين السياحيين احتراما لأحكام القضاء

قال نقيب المرشدين السياحيين المنتهية ولايته، حسن نحلة، إن المحكمة الإدارية العليا قضت اليوم، برفض الطعنين المقدمين من قبله على قرارات وزير السياحة، بتمكين لجنة لإدارة النقابة.

وأضاف نحلة في تصريحات لـ"الوطن": "من اليوم لم أعد نقيبا للمرشدين السياحيين، وعدت إلى صفوف الجمعية العمومية، بكل احترام وتقدير، تنفيدا واحتراما لأحكام القضاء المصري، الباتة والنهائية، والتي قضت بحل مجلس النقابة وتمكين اللجنة المعينة من قبل وزير السياحة لإدارة شئون النقابة".

وتابع: "سننتظر ماذا ستفعل اللجنة المعينة، والتي من المفترض أن تجري انتخابات للنقابة خلال 6 أشهر"، مؤكدا أن القرار الصادر لها قد مر عليه 3 أشهر، ومتبقى لهم 3 أشهر يجب أن يتم الدعوة فيهم إلى إجراء انتخابات جديدة للنقابة.

وعن مشاركته في الانتخابات القادمة، قال نحلة:" لم احسم أمري بعد، لكن سنبحث عن الصالح العام، كما أننياقدم كل الشكر للجمعية العمومية وأقول لهم لم أفرط في اي حق قانوني من حقوقهم واحترمت الأمانة حتى قال القضاء كلمته النهائية الباتة، وسنراقب أداء اللجنة عن كثب وعملية إجراء الانتخابات ولن أتأخر عن أي زميل في أي وقت".

وكانت قد نشرت الجريدة الرسمية قرار وزارة السياحة والآثار رقم 478 لسنة 2020 بتمكين اللجنة المؤقته لتسيير أعمال نقابة المرشدين السياحيين من مقر النقابة، واستلامه بكافة مشتملاته والمستندات الخاصة.

وأصدرت الوزارة، قرارا ببطلان، نتيجة انتخابات النقابة العامة للمرشدين السياحيين التى تمت يوم 25/4/2019، واعتباره كأن لم يكن تنفيذا لحكم محكمة القضاء الادارى، بالقاهرة الدائرة الثانية فى الدعوى رقم 33901.

وأكد القرار على استمرار عمل اللجنة المشكلة بالقرار رقم 95 لسنة 2019 فى مباشرة مهامها المنصوص عليها فى القرار، وذلك لمدة ستة أشهر أو لحين اجراء انتخابات جديدة.