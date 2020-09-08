طرق الاستعلام لصرف منحة المرشدين السياحيين

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، أنها ستبدأ بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار، اليوم الثلاثاء، في صرف دعم استثنائي للمرشدين السياحيين بقيمة 500 جنيه لكل منهم؛ لمدة 4 أشهر؛ لتخفيف تداعيات أزمة جائحة كورونا، في ظل تعثر قطاع السياحة في الأشهر الأربعة الماضية.

وترصد "الوطن" طرق استعلام وصرف الدعم، وأبرز المعلومات عن تفاصيل هذه المبادرة؛ كالتالي:

1- يبدأ الاستعلام عن أسماء المستفيدين من الدعم اليوم الأحد، بالرقم القومي من خلال موقع وزارة التضامن الاجتماعي www.Moss.gov.eg .

2- المستفيدون هم "جميع المرشدين السياحيين" المسجلين على قواعد بيانات وزارة السياحة والآثار ويحملون ترخيص الوزارة ونقابة المرشدين السياحيين.

3- عدد المستفيدون يبلغ 12 ألفًا و424 مرشدًا سياحيًّا لم يستفيدوا من مبادرة دعم العمالة غير المنتظمة.

4- الصرف بواقع 1000 جنيه تعادل شهرين من قيمة الدعم المقرر لكل مستفيد؛ من خلال شبكات مكاتب البريد على مستوى الجمهورية.

5- الصرف على دفعتين فقط، على أن تكون الدفعة الأولى اليوم الثلاثاء 8 سبتمبر من جميع مكاتب البريد المصري بواقع 1000 جنيه.

6- الدفعة الثانية تبلغ 1000 جنيه، في شهر أكتوبر 2020، وسيعلن تاريخ بدء الصرف قبلها بوقت كافٍ.

7- لا علاقة للدعم الاستثنائي المقرر بدفع اشتراك نقابة المرشدين السياحيين أو تأمينات اجتماعية.

8- يصنف المرشد السياحي وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية صاحب عمل وليس عمالة غير منتظمة.

9- تم التنسيق مع وزارة الاتصالات وهيئة البريد لتحديد وتسهيل عمليات الصرف وضمان عدم التزاحم والتكدس؛ نظرًا لتواكب الصرف مع توقيتات صرف المعاشات من مكاتب البريد.

10- المبادرة تأتي في ضوء استمرار أزمة كورونا وتضرر العديد من القطاعات؛ مما أدى إلى عدم قدرة القطاع السياحي على سداد التزاماته الأساسية.