وفد شباب الدارسين بالخارج يزور مدينة الإنتاج الإعلامي

في إطار التعاون بين وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، ووزارة الدولة للإعلام، تم تنظيم زيارة إلى مدينة الإنتاج الإعلامي بمدينة 6 أكتوبر في محافظة الجيزة، لوفد من الشباب المصريين الدارسين بالخارج، المتواجدين في مصر حاليًا، وذلك في ضوء مبادرة "شباب الدارسين بالخارج" التي ترعاها وزارة الهجرة.

وفي مستهل الزيارة، تم عرض فيلم وثائقي قصير عن مدينة الإنتاج الإعلامي، تناول نشأتها ومساحتها والمباني ومناطق التصوير والاستوديوهات التي تضمها، وكيف أنها تعد من أكبر مدن الإعلام في الوطن العربي والشرق الأوسط.

ثم قام الوفد الشبابي بجولة داخل أرجاء المدينة، حيث تفقدوا أحد أهم استديوهات الصوت واستمعوا إلى شرح واف تعرفوا فيه على كيفية عمل الـ "مكساج" وكيفية تركيب الصوت والموسيقى على مشاهد أشهر الأفلام السينمائية باستخدام أحدث التقنيات العالمية، كما توجهوا إلى مركز الترميم السينمائي وتعرفوا من أحد المتخصصين كيف تتم معالجة الأفلام القديمة والتراثية وفق أحدث الأساليب والوسائل المستخدمة عالميًا، وشاهدوا عدة مواد فيلمية من "جريدة مصر السينمائية" من حقبة الخمسينيات والستينيات والسبعينيات قبل وبعد المعالجة، من بينها أفلام عن الرئيسين الراحلين جمال عبدالناصر ومحمد أنور السادات.

وعقب ذلك، قام وفد الشباب بجولة تفقدية في مناطق التصوير التي تجسد العصور المختلفة، من بينها الحي الإسلامي والفرعوني والبدوي والريفي والشعبي وكذلك حي الإسكندرية وحي قصور جاردن سيتي، وحرص الشباب على التقاط الصور التذكارية في هذه المناطق، ثم توجهوا إلى مقر إحدى القنوات الفضائية الشهيرة، وتفقدوا الاستديوهات وغرفة التحكم بداخلها، علاوة على جولة تفقدية لمبنى الأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام الكائنة داخل مدينة الإنتاج الإعلامي والاطلاع على المعامل وقاعات المحاضرات.

وفي نهاية الجولة، أعرب وفد شباب الدارسين بالخارج عن سعادتهم الغامرة بالترحيب وحفاوة الاستقبال، وبإتاحة الفرصة لهم لزيارة مدينة الإنتاج الإعلامي التي تمثل لهم تجربة جديدة وفريدة لم يشهدوها من قبل، معبرين عن فخرهم بأن مصر تمتلك مدينة إعلامية كبرى كهذه تضاهي في الإمكانيات والمزايا مثيلاتها حول العالم.