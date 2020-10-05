12 معلومة عن مبادرة شباب الدارسين بالخارج: تستهدف إشراكهم في الإصلاح

أطلقت وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، مبادرة "شباب الدارسين بالخارج"، بهدف الاهتمام بشباب المصريين الدارسين بالخارج، وتعرفهم بالجهود التي تبذلها الدولة في الاهتمام بتنمية الإنسان كأولوية وبرامج التنمية فضلًا عن تعزيز دور المرأة والشباب ودعم توليهم المناصب القيادية من خلال تأهيلهم عمليًا وعمليًا.

وتهدف المبادرة إلى ضرورة الاستفادة من شريحة الشباب في الخارج، فهم إضافة حقيقية للدولة، أهمية تعريف الشباب للتغير الذي تشهده مصر خلا الفترة الراهنة.

وترصد المعلومات التالية معلومات عن مبادرة شباب الدارسين في الخارج: