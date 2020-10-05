12 معلومة عن مبادرة شباب الدارسين بالخارج: تستهدف إشراكهم في الإصلاح
كتب:
سماح حسن الجوهري
11:44 ص | الإثنين 05 أكتوبر 2020
نبيلة مكرم وزيرة الهجرة
أطلقت وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، مبادرة "شباب الدارسين بالخارج"، بهدف الاهتمام بشباب المصريين الدارسين بالخارج، وتعرفهم بالجهود التي تبذلها الدولة في الاهتمام بتنمية الإنسان كأولوية وبرامج التنمية فضلًا عن تعزيز دور المرأة والشباب ودعم توليهم المناصب القيادية من خلال تأهيلهم عمليًا وعمليًا.
وتهدف المبادرة إلى ضرورة الاستفادة من شريحة الشباب في الخارج، فهم إضافة حقيقية للدولة، أهمية تعريف الشباب للتغير الذي تشهده مصر خلا الفترة الراهنة.
وترصد المعلومات التالية معلومات عن مبادرة شباب الدارسين في الخارج:
- المبادرة جاءت استجابة للطلاب الدارسين بالخارج وطلبهم شخصيًا لمساعدة وطنهم بتخصصات دراستهم.
- تهدف لتعريف الدارسين بالخارج بأهداف استراتيجية التنمية المستدامة، وأجندة مصر 2030، وجهود الوزارة في توطين أهدافها بالمحافظات المختلفة.
- توفير فرص تدريب بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية للطلاب الدارسين بالخارج.
- تهدف لتدريب شباب الدراسين في الخارج بما يتماشى مع سياسة الدولة للتوسع في الاستثمار في البشر، وتأهيل الشباب للقيادة، وتحقيق الهدف الاستراتيجي الذي حددته الحكومة بتوجيه وتكليف من القيادة السياسية وهو بناء الإنسان المصري.
- وزارة التخطيط ستتولى تدريب الطلبة الدارسين بالخارج وفقًا لتخصص ومدى توافقه مع الملفات الخاصة بالوزارة.
- وزارة التخطيط أولى الوزارات والهيئات التي يتمّ التنسيق معها لتوفير فرص تدريبية للطلاب المصريين الدارسين بالخارج في إطار البرنامج الذي تنظمه وزارة الهجرة لهم خلال فترة إجازاتهم الصيفية في مصر.
- سيتمّ التعاون مع الوزارات والمؤسسات المختلفة، لتنظيم فترة تدريب خلال فترة تواجدهم في مصر بمجال تخصصاتهم، لكي يستفيد وطنهم بالعلم الذي تلقوه بالخارج.
- يجرى تنسيق مع الوزارات والهيئات لتوفير فترة تدريب للطلاب الدارسين بالخارج حتى يتعرفوا أيضًا عن قرب على بيئة العمل في مصر والتعرف مباشرة على فرص العمل الموجودة بمصر في كل المجالات المناسبة لتخصصاتهم.
- تواصل مبادرة شباب الدارسين بالخارج بالتواصل مع فريق وزارة الهجرة للمشاركة في البرنامج وإرسال كل بياناتهم وتخصصاتهم الدراسية على البريدين الالكتروني.
- تتولى إعداد وتأهيل الشباب وتفعيل مشاركتهم في العمل الوطني، ودعم واستثمار طاقاتهم والعمل على رفع كفاءاتهم وقدراتهم.
- تستهدف دعوة الشباب الدارسين بالخارج للمشاركة بآرائهم في عملية تحديث الرؤية، وضرورة الاستماع لرؤيتهم وأفكارهم في خطة وجهود الدولة المصرية في عملية الإصلاح.
- تقوم مبادرة شباب الدارسين بالخارج على مبدأ أن المصريين بالخارج هم سفراؤنا لنقل الإنجاز الذي حققته الدولة المصرية في فترة وجيزة، والإجراءات الاستباقية التي اتخذتها الدولة المصرية، لاحتواء أزمة فيروس كورونا العالمي، والعمل على التعافي منها.