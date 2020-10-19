محافظ شمال سيناء: توصيل خدمات الإنترنت لكافة مناطق المحافظة

وجّه اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، الجهات المعنية إلى متابعة توصيل خدمات الإنترنت إلي مختلف مناطق المحافظة، مشددًا على أن التحول الرقمي من أساسيات تقدم الدولة وأصبح ضروريًا لتوظيف التكنولوجيا لخدمة المواطنين في شتي القطاعات والخدمات التي تقدمها مختلف المؤسسات.

وأكد المحافظ خلال الاجتماع الذي عُقد برئاسته، اليوم، في حضور اللواء هشام الخولي، نائب المحافظ، والعميد أسامه الغندور، سكرتير عام المحافظة أن التحول الرقمي أصبح توجهًا تبناه الرئيس عبد الفتاح السيسي وتنفذه وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وطالب المحافظ بإدخال خدمة الإنترنت لمنطقة السبيل بالعريش، لمد الخدمة لمدرسة التعليم الأساسي ومدرسة تجريبية وأخرى ثانوية، مؤكدًا توصيل خدمة الانترنت لمدارس نخل الأسبوع المقبل.

من جانبه أكد المهندس ممدوح فارس مدير مشروع التحول الرقمي بمحافظات الإسماعيلية وبورسعيد وشمال سيناء، تفعيل الخدمة في المصالح الحكومية ومرافق الخدمات إلي جانب المدارس والكليات بإجمالي 650 نقطة، تم تنفيذ 365 نقطة منها علي مستوي المحافظة بنسبة تنفيذ بلغت 60%، وسيتم تنفيذ باقي النقاط خلال الفترة المقبلة، وأشار إلي أن ما تم تنفيذه بواقع 220 نقطة بالعريش و103 نقطة ببئر العبد ورمانة و50 نقطة بوسط سيناء.

وأكد المهندس إبراهيم بخيت، مدير منطقة تليفونات شمال سيناء، تنفيذ عدد 13 مسارًا داخليًا في المصالح الحكومية، بجانب الانتهاء من توصيل الخدمة لعدد 6 مراكز تكنولوجيه بالعريش وبئر العبد والشيخ زويد ورفح والحسنة ونخل.

وأضاف "بخيت" أن عدد المشتركين في خدمة الانترنت علي مستوي المحافظة يبلغ 48 ألف و809 عميل حتي شهر أغسطس الماضي، بجانب توصيل الخدمة لعدد ألفي عميل بالشيخ زويد، ويجري توصيل الخدمة لعدد 3000 مشترك بمنطقة أبني بيتك بالعريش، مشيرًا إلي أن نسبة إحلال كابلات الفيبر علي مستوي المحافظة بلغت 95%.

حضر الاجتماع، المهندس ممدوح فارس، مدير مشروع التحول الرقمي بمحافظات الإسماعيلية وبورسعيد وشمال سيناء، والمهندس إبراهيم بخيت، مدير منطقة تليفونات شمال سيناء والمهندس محمد الشافعي مدير سنترال السلام بالعريش والمهندس محمود هابش مدير سنترال بئر العبد،