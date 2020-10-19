حالة الطقس غدا: سقوط أمطار على 5 مناطق.. اعرفها

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية توقعات الخبراء لحالة الطقس غدا، الثلاثاء 20 أكتوبر، عبر موقعها الإلكتروني، وكذلك الظواهر الجوية فضلا عن درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة على مختلف أنحاء الجمهورية، إذ تشهد البلاد حالة من التقلبات الجوية تبدأ من الغد ومن المتوقع أن تستمر حتى الأحد المقبل.

حالة الطقس غداً صباحاً

أوضحت الهيئة أن يسود طقس مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة والسواحل الشمالية نهاراً، فيما يسود طقس حار جنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

حالة الطقس غداً ليلاً

ويسود طقس مائل للبرودة ليلاً على القاهرة والوجه البحري والسواحل الغربية وشمال الصعيد، لطيف على السواحل الشمالية، معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

حالة الأمطار غدا

وذكرت الهيئة سقوط الأمطار المتوسطة "80%" تقريبا غدا على مناطق متفرقة من السواحل الغربية، "سيوة، السلوم، مطروح، الضبعة" وتكون خفيفة على الإسكندرية، حيث تتأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي على سطح الأرض يتزامن مع وجود منخفض جوي في طبقات الجو العليا.

حالة الرياح والشبورة المائية

أما الرياح تكون معتدلة غدا، على الوجه البحري وجنوب العيد، فيما تكون معتدلة وتنشط أحيانا على القاهرة والسواحل الشمالية وحنوب سيناء وشمال الصعيد.

وتتكون الشبورة المائية في الصباح على الوجه البحري والقاهرة والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، وتكون كثيفة على مناطق من شمال ووسط سيناء.

درجات الحرارة المتوقعة غدا

أما عن درجات الحرارة الصغرى والعظمى المتوقعة على القاهرة فسجلت العظمى 31 والصغرى 20، وعلى الإسكندرية العظمى 31 والصغرى 19، ومرسى مطروح العظمى 28 والصغرى 20، وبورسعيد العظمى 30 والصغرى 24، وشرم الشيخ العظمى 34 والصغرى 25، والأقصر العظمى 39 والصغرى 21 أما أسوان العظمى 39 والصغرى 24.

وحذر محمود شاهين مدير مركز التنبؤات الجوية المواطنين من التقلبات الجوية، ونصح بارتداء الملابس الخريفية، خاصة مع انخفاض درجات الحرارة، كما طالب المواطنين بالمتابعة الدورية للنشرة الجوية.

وذكرت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد، إنه تم إبلاغ مجلس الوزراء لأخذ الاحتياطات، عدم الاستقرار في الأحوال الجوية التي تبدأ من يوم الثلاثاء المقبل وحتى يوم الأحد وتم إصدار بيان رسمي من قبل الهيئة بذلك.