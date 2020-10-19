تجار الأدوات المدارسية: الأسواق تعانى الركود بسبب التعليم عن بعد

شهد موسم العودة للمدارس والجامعات هذا العام، تراجعا كبير فى مبيعات مستلزمات المدارس بالأسواق.

وقال تجار بالغرف التجارية، إن الثلاثة أيام الأولى للدارسة شهدت إصابة الأسواق بالشلل، وتضررت مبيعات المحال بشكل كبير بسبب "التعليم عن بعد"، وضغط أيام الدراسة من 5 أيام إلى يومين فقط.

وقال خالد حسن، نائب رئيس شعبة الأدوات الكتابية والمدرسية بالغرفة التجارية، إن مبيعات الأدوات المكتبة ومستلزمات المدارس تراجعت بنسبة 40%، بسبب التعليم عن بعد، وضغط ساعات الدراسة واختصارها إلى يومين.

وكشف "حسن"، عن تراجع الإقبال على معرض "أهلا مدارس"، الذي أقامته الغرف التجارية، رغم نسب الخصم والعروض السعرية التى تراوحت بين 30 و50%، مقارنة بالعام الماضي، مشيرا إلى أن التجار والمحلات قدموا هذه التخفيضات لإنعاش المبيعات.

وقال أحمد جعفر، عضو شعبة الأدوات الكتابية بغرفة القاهرة، إن "التعليم عن بعد" أدى إلى تراجع المبيعات بنسبة تجاوزت الـ90%، مما أدى لخسائر فادحة، خاصة لمحال الجملة التي تعتمد بشكل كبير على مبيعات قطاع التجزئة.

وأشار "جعفر"، إلى أن الشنط والأقلام والألوان والكشاكيل والكراريس والمقالم وأوراق التصوير، هي السلع الأكثر تضررا فى المبيعات في حال استمرارية تطبيق منظومة "التعليم عن بعد" للفصل الدراسي الثاني، مشيرا إلى أنه قد تضطر بعض المحال إلى الخروج من السوق بسبب الخسائر وعدم تحمل أصحابها للإيجارات والعمالة.

وأضاف أن تجار التجزئة توقفوا تماما عن التعاقدات على الشراء بضائع جديدة بسبب حالة الركود التي تشهدها تلك المحال وتراجع القوة الشرائية وزيادة المخزون.

وفى السياق ذاته قال "جعفر"، إن استمرار انعدام حركة البيع سيؤدى إلى عدم قدرة المحال التجارية على الاستمرارية ولجوء عدد كبير منهم لـ "بيع الأجهزة الإلكترونية أو إضافة أنشطة أخرى إلى قطاع المكتبات للاستمرارية".

وقال إن حركة المبيعات تراجعت بشكل كبير هذا العام، ووصلت إلى 50% تقريبًا مقارنة بالعام الماضي، وأن معرض "أهلا مدارس"، الذي أقيم في الفترة من 20 حتى 30 سبتمبر الماضي، بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر أنعش المبيعات بنسب محدودة.

وأوضح أن سعر دستة القلم الرصاص 10 جنيهًات، وسعر دستة القلم الجاف تبدأ من 12 جنيهًا، وسعر الكراسة 60 قرشا والكشكول 1.5 جنيه، مشيرا إلى أن الأسعار تختلف حسب جودة وحجم الورق، والزمزمية تبدأ من 8 جنيهات واللانش بوكس من 15 إلى 150 جنيها، وسعر الحقائب المدرسية من 120 حتى 1200 جنيه على حسب الخامة وبلد المنشأ.

ومن جهته قال هانى علي، عضو شعبة الورق بغرفة القاهرة إن تراجع أسعار الورق عالميا بنسبة 25% انعكس على أسعار الكتب والكشاكيل بالأسواق، مشيرا إلى أن الطلب على الورق تراجع بشكل كبير محليا نتيجة لتراجع القوة الشرائية وتراجع الطلب.