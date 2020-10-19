وزير التعليم لـ"الوطن": لا إجازات في المدارس حال سقوط أمطار الأيام المقبلة

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنّه لا توجد أي إجازات بالمدارس حال سقوط أمطار وتقلبات جوية في حالة الطقس خلال الأيام المقبلة، موضحا أنّه لا يعتقد أنّ الوضع يسمح بإعطاء إجازة للتلاميذ، وأنّه لا يعلم حقيقة ما يتردد عن حدوث تقلبات جوية وتساقط أمطار بغزارة خلال الأيام المقبلة، من الثلاثاء وحتى الخميس.

وأضاف شوقي، لـ"الوطن"، أنّ الوزارة تنسق مع هيئة الأرصاد الجوية لمعرفة حالة الطقس أولا بأول، لوضع السيناريوهات البديلة حال تأزم الوضع، مؤكدا أنّ العملية التعليمية بمختلف مدارس الجمهورية تسير بصورة منتظمة، وهناك التزام كامل من قبل التلاميذ وأعضاء هيئات التدريس والقائمين على العملية التعليمية بارتداء الكمامات الطبية، للوقاية من تفشي فيروس كورونا.

وأوضح وزير التعليم، أنّ الوضع الصحي في المدارس بالتزامن مع ثالث أيام العام الدراسي الجديد مستقر تماما، ولا يوجد أي حالات اشتباه في إصابات كورونا بين التلاميذ والمعلمين، مؤكدا أنّ الوزارة تقوم بعمل جبار لإنجاح العام الدراسي الجديد رغم التحديات الصعبة فى ظل جائحة كورونا، كما أنّ القنوات التعليمية الجديدة ستعمل على تقديم مستوى تعليمي عالي الجودة لجميع التلاميذ.

وأشار شوقي، إلى أنّه لا يوجد لدى الوزارة أي تخوفات من حدوث موجة ثانية من فيروس كورونا، وجرى وضعت سيناريوهات عديدة سيتم تنفيذها حال حدوث أي أزمات تؤثر على سير العام الدراسي الجديد، مؤكدا أنّ غرفة العمليات المركزية تتابع سير الدراسة لحظة بلحظة، للتأكد من انتظامها وعدم وجود أزمات.

وحذّر الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات التحليلية بهيئة الأرصاد الجوية، المواطنين، من عدم استقرار الأحوال الجوية بداية من يوم الثلاثاء حتى الأحد المقبل، موضحا أنّ الأرصاد أوضحت ذلك في بيان أصدرته، جاء فيه أنّ هناك حالة من عدم الاستقرار، وهي أول حالات عدم الاستقرار في فصل الخريف الذي يشهد تقلبات عديدة، وهناك فرصة كبيرة لسقوط الأمطار بغزارة.