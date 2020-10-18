انتظام الدراسة في المدارس والجامعات وسط إجراءات احترازية للوقاية من "كورونا"

انتظمت العملية الدراسية، اليوم، فى ثانى أيام العام الدراسى الجديد، بالمدارس والجامعات، وسط التزام تام من جميع التلاميذ والطلاب وأعضاء هيئات التدريس بارتداء الكمامات، وتطبيق الإجراءات الوقائية وقواعد التباعُد الاجتماعى والتعقيم والتطهير بشكل مستمر لمواجهة فيروس كورونا.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، فى بيان اليوم أن هناك تنسيقاً كاملاً مع وزارة الصحة، لتنفيذ جميع الحلول الممكنة حال حدوث أى معوقات تؤثر فى سير اليوم الدراسى، مشدّدة على ضرورة التزام جميع أعضاء هيئة التدريس بارتداء الكمامات داخل وخارج الفصول، للوقاية من كورونا.

وزير التربية والتعليم يتفقد مدارس التجمع الخامس

وتفقّد الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، اليوم، مدرسة أحمد زويل المتميزة للغات بالحى الثالث بالتجمع الخامس، لمتابعة سير العملية التعليمية فى ثانى أيام العام الدراسى، والاطلاع على تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية. وقام بالمرور على فصول المدرسة والتحدث مع الطلاب حول نظام التعليم الجديد، موجّهاً الكثير من النصائح للطلاب بضرورة اتباع الإرشادات الصحية وتطبيق الإجراءات الاحترازية.

واستمع «شوقى»، خلال الجولة، إلى شرح عدد من المعلمين فى أثناء الحصص الدراسية، وطريقة تفاعلهم مع الطلاب، خاصة من يدرسون نظام التعليم الجديد، وحرص على التفاعل معهم، وأثنى على أداء المعلمين وحرصهم فى الحفاظ على صحة وسلامة الطلاب خلال العام الدراسى.

وقال «شوقى» لـ«الوطن»، إنه يتابع سير العملية الدراسية من غرفة العمليات المركزية، المتصلة بجميع غرف العمليات فى المديريات التعليمية بالمحافظات، على مدار ساعات العمل، لافتاً إلى أن هناك سيناريوهات كثيرة سيجرى تنفيذها حال حدوث أى معوقات تؤثر فى سير اليوم الدراسى، وللتعايش مع فيروس كورونا، والجميع داخل ديوان عام الوزارة يعمل من أجل إنجاح العام الدراسى الجديد.

من جانبه، قال الدكتور رضا حجازى، نائب وزير التعليم لشئون المعلمين، إنَّ غرفة العمليات المركزية، لم تتلقَّ أى شكاوى من قِبل المديريات التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية، فى الساعات الأولى من بدء ثانى أيام العام الدراسى الجديد، مؤكداً أنَّه لا توجد أى مشكلات فى الوضع الصحى بالمدارس، والدراسة تسير بصورة طبيعية دون معوقات.

وفى القاهرة، تفقد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، اليوم، مدرستى النيل الرسمية «لغات، رياض أطفال، ابتدائى، وإعدادى»، ومدرسة التحرير الابتدائية، وشارك فى طابور الصباح ومراسم تحية العلم.

"عبدالعال": 55 ألف فصل فى القاهرة تعمل بنظام الأيام التبادلية كإجراء احترازى

وقال المحافظ، فى بيان اليوم، إن العاصمة بها 2.5 مليون طالب وطالبة بمراحل التعليم المختلفة، موزعون على 55 ألف فصل بنظام الأيام التبادلية لتقليل الكثافات وتوفير مناخ صحى آمن لإتمام العملية التعليمية، مؤكداً أن توزيع الطلاب داخل الفصول يتم بطريقة تحقيق أكبر قدر من التباعد.

وطمأن «عبدالعال» خلال جولته أولياء الأمور والأهالى بأن الدولة اتخذت جميع التدابير الاحترازية والوقائية لضمان سلامة الطلاب، لافتاً إلى أن هناك غرفة للزائرة الصحية وغرفة للعزل بكل مدرسة لاستقبال الحالات المشتبه بإصابتها إن وُجدت، ومتوافر بها جميع المستلزمات، بجانب التنسيق مع وزارة الصحة، لتخصيص منسق فى كل منطقة طبية للتواصل مع الإدارة التعليمية والزائرة الصحية بالمدارس والتأكد من وجود الإسعافات الأولية.

وفى الجيزة، افتتح اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، اليوم، مدرستى الأبطال والزيدية الحديثة للتعليم الأساسى التابعة لإدارة أوسيم التعليمية، للتخفيف من الكثافات الطلابية، ورفع درجة الاستيعاب بين الطلاب، وتفقّد الفصول الدراسية والمعامل وحجرات الأنشطة، موجهاً بضرورة التوعية الدائمة للطلاب بأهمية تطبيق الإجراءات الاحترازية، حرصاً على سلامتهم.

وطالب المحافظ باستخدام المكاتب والحجرات الإدارية غير المستغلة داخل المدارس وتجهيزها وتحويلها إلى فصول دراسية، مشدداً على ضرورة أن يكون الحد الأقصى لعدد الطلاب داخل الفصل الواحد ٢٠ طالباً، وتنظيم عملية دخول وخروج الطلاب لمنع التزاحم وعدم السماح بوجود أى باعة جائلين أو إشغالات أو مخلفات بمحيط المدارس.

وانتظمت اليوم الدراسة فى الجامعات الحكومية والخاصة، وسط تطبيق للإجراءات الاحترازية، فيما أجرى عدد من رؤساء الجامعات جولات لمتابعة العملية التعليمية.

وشهدت جامعة القاهرة، انتظام حضور الطلاب بمختلف الكليات والبرامج التعليمية مع تشديد جميع الإجراءات الوقائية وعدم السماح، لأى طالب بالدخول إلى الحرم الجامعى دون ارتداء كمامة.

جامعة القاهرة: إعفاء أبناء الشهداء وشمال سيناء من المصروفات الدراسية

وأكد الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إعفاء طلاب الجامعة من أبناء الشهداء وأبناء شمال سيناء من المصروفات الدراسية ومصروفات المدن الجامعية فى المرحلة الجامعية الأولى، نظامى وانتساب، للعام الدراسى الحالى، مضيفاً أن الجامعة مستمرة فى تحمّل المصروفات الدراسية ودعم الطلاب غير القادرين من خلال صندوق التكافل الاجتماعى، كما تقدّم الجامعة الدعم الكامل للرعاية الصحية للطلاب فى الحالات المرضية المختلفة.

وتفقد «الخشت»، اليوم، طوارئ قصر العينى الجديد، لمتابعة التجهيزات النهائية قبل الافتتاح الرسمى له. وقال لـ«الوطن»، إن الجامعة تعمل منذ فترة على تطوير مستشفيات جامعة القاهرة وفق أحدث الوسائل والنظم وبمعايير دولية وفق برامج زمنية محددة، وبالتوازى مع الكثير من المشروعات التى تنفّذها الجامعة، باعتبارها الملاذ الآمن لقطاعات كثيرة من المرضى وتخدم قطاعاً جماهيرياً كبيراً.

وأضاف «الخشت» أن الجامعة ستنتهى من تجديدات مستشفى قصر العينى الفرنساوى وتحويله من وحدة ذات طبيعة خاصة لا تسمح بالعلاج المجانى إلى وحدة للعلاج الاقتصادى تسمح بالعلاج المجانى؛ لافتاً إلى أن الجامعة بصدد تغيير لوائح المستشفيات وتحويل جميع الوحدات ذات الطابع الخاص إلى وحدات للعلاج الاقتصادى، إلى جانب الجزء المجانى.

"الخشت" يتابع تطوير طوارئ "قصر العينى" بتكلفة 5 مليارات جنيه

وأوضح رئيس جامعة القاهرة أن مشروع تطوير مستشفيات قصر العينى، يهدف إلى تقليل قوائم الانتظار وتقديم خدمات طبية على أعلى مستوى، وتقديم الخدمة الطبية المتميزة لجميع الفئات والقطاعات المتردّدة عليها، وبتكلفة تصل إلى 5 مليارات جنيه، بالتعاون مع صندوق التمويل السعودى، واستكمال تطوير وحدة الطوارئ وفق أحدث المواصفات العالمية، التى تقدّم خدماتها مجاناً لكل المصريين، لافتاً إلى زيادة المساحة الكلية لمستشفى الطوارئ من 700 متر مربع إلى 7000 متر مربع، والعمل على تجهيزه بأحدث الأجهزة والإمكانيات وميكنة حركة المرضى.

وقالت الدكتورة هالة صلاح الدين، عميد كلية الطب جامعة القاهرة، رئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية «قصر العينى»، إنه سيتم الافتتاح الرسمى لمستشفى طوارئ قصر العينى القديم بعد التجديدات، منتصف شهر نوفمبر المقبل، والعمل يجرى على قدم وساق للانتهاء من جميع التجهيزات.

وفى جامعة عين شمس، قال الدكتور عبدالفتاح سعود، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إن الدراسة منتظمة لليوم الثانى على التوالى بمختلف الكليات، وفقاً لقواعد ونظم التعليم الهجين، موضحاً أنه تم إصدار قرار بضرورة ارتداء الكمامة أثناء الوجود بالجامعة ويطبق على الجميع، بالإضافة إلى تنظيم محاضرات دورية توعوية بدأت منذ شهر للعاملين بالجامعة يقوم بها فريق مكافحة العدوى بكل الكليات ومستمرة.

وفى جامعة حلوان، نظمت كلية التكنولوجيا والتعليم تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، 4 دورات تدريبية بعنوان «التدريب على استخدام Microsoft Teams كمنصة تعليمية»، المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات، اثنتان منهما online، واثنتان داخل الكلية، وذلك لكل أعضاء هيئة التدريس بالكلية والهيئة المعاونة للتعريف بنظام التعليم الهجين وللتدريب على نظام إدارة العملية التعليمية ورفع المحتوى الإلكترونى للمواد التعليمية بهدف إتاحته للطلاب للتفاعل معه، وذلك تحت إشراف الدكتور صبرى رمضان علام عميد الكلية.

واستقبلت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا طلابها الجدد بمختلف الكليات للعام الدراسى الجديد 2020 - 2021، للتعرف على الكليات وجداول المحاضرات ومواعيد السكاشن الخاصة بهم، حيث خصّصت الجامعة أول أسبوع للدراسة «أون لاين» لمعظم الكليات، وهو التوجّه العام للجامعة، والذى يتم تحت رعاية خالد الطوخى رئيس مجلس أمناء الجامعة، وفى إطار تنفيذ قرارات المجلس الأعلى للجامعات الخاصة بتطبيق نظام التعليم الهجين، والذى يعتمد على تقسيم الدراسة لتكون من داخل المحاضرات وعبر الإنترنت من المنزل.

وقالت الدكتورة ياسمين الكاشف، أمين عام جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، إن الجامعة تضع على جميع مداخلها بوابات لتعقيم الطلاب منذ دخولهم إلى الحرم الجامعى، مع توفير جميع وسائل التعقيم والتطهير الخاصة بالطلاب على أبواب المحاضرات والسكاشن، مع التزام الكليات بوجود مسافة بين الطلاب، وأشارت إلى أن التعقيم لمقرات المحاضرات والكليات سيتم بشكل يومى، كما يتم مراعاة توفير جميع وسائل وأدوات التطهير اللازمة للطلاب، حيث تواصل جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، عملية بدء الدراسة لجموع طلابها وسط إجراءات وقائية واحترازية مشدّدة، للحفاظ على سلامة الطلاب، متبعة فى ذلك تعليمات منظمة الصحة العالمية.